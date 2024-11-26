Шольц пожаловался на неприятный разговор с диктатором Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с 2022 провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Шольца, общение оказалось неприятным, поскольку позиция Кремля осталась неизменной.

Шольц рассказал новые детали разговора с Путиным

Олаф Шольц поделился, что считал этот разговор необходимым, несмотря на сложность диалога. Он напомнил, что еще до начала войны лично встречался с Путиным и ясно заявил, что аргументы, которые Россия использовала для оправдания войны, не соответствуют действительности.

Шольц отметил, что до конца 2022 года неоднократно контактировал с Путиным телефоном, и все эти разговоры были тяжелыми. Последний диалог не стал исключением, но, по мнению канцлера, подобные контакты остаются важными.

Он подчеркнул, что иллюзорно надеяться на скорую установку мира после одного телефонного звонка. По словам Шольца, позиция Путина осталась неизменной, и все доводы со стороны Кремля снова повторились.

Я четко дал понять: Путин, не надейтесь, что мы сократим нашу поддержку Украины. Вы должны прекратить эту войну, остановить атаки и вывести свои войска, подчеркнул канцлер. Поделиться

Зачем Шольц звонил Путину

Как утверждает канцлер ФРГ, во время беседы он хотел дать понять российскому диктатору, что он не может рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится.

С таким заявлением он выступил накануне отъезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

На этом фоне Олаф Шольц официально подтвердил, что позиция Путина по отношению к войне не изменилась.

Кроме того, немецкий лидер привел еще один довод в защиту своего звонка в Москву.