Продолжим поддерживать Украину, но Taurus не дадим — Шольц в предвыборной речи

Социал-демократическая партия официально объявила Олафа Шольца кандидатом на должность канцлера ФРГ, который поведет партию на выборы, в частности, из-за его взвешенной политики в отношении Украины.

Шольц снова собирается стать канцлером ФРГ

О решении руководства СДПГ объявила председатель партии Саския Эсскен 25 ноября в Берлине.

Мы сегодня единогласно номинировали Олафа Шольца нашим кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах, заявила Эсскен и провозгласила, что социал-демократы вступают таким образом в предвыборную борьбу.

По мнению руководства партии, «Шольц является правильной кандидатурой для Германии именно в этой ситуации», ведь у нынешнего главы правительства есть «опыт и принцы» и все делает правильно.

Эсскен также назвала правильным решение канцлера уволить своего министра финансов, лидера либеральной партии, Кристиана Линднера. Поделиться

Сам Шольц в своем слове сделал особый акцент на теме Украины, назвав правильным решение помогать Украине, стать самым большим сторонником Украины в Европе. не расширилась».

Мы — то государство, которое действительно постоянно поддерживает Украину и не оставляет ее одну в оборонной борьбе за свободу, демократию и суверенитет. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Но в то же время Шольц считает правильным не давать Украине бить немецким оружием по территории РФ. В частности, речь идет о ракетах Taurus.

Правительство под моим руководством сделало все, чтобы эта война не подверглась еще большей эскалации и не переросла в войну между Россией и НАТО. когда я сказал, что мы не будем передавать ракеты Taurus, например, когда я сказал, что не соглашаюсь с тем, чтобы оружия, которое мы передали, наносились удары вглубь территории России.

Парламентские выборы в Германии: что известно

Последние недели в СДПГ сопровождались публичными дискуссиями о том, стоит ли заменить Шольца, чья популярность снизилась на фоне распада правящей коалиции, более популярного министра обороны Бориса Писториуса. Однако 21 ноября Писториус заявил, что не намерен выдвигаться, тем самым открыв путь для единогласной поддержки Шольца.

На предстоящих выборах в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, впервые будут представлены четыре кандидата на должность канцлера. Помимо Шольца это Фридрих Мерц от ХДС, Роберт Хабек от партии "Зеленые" и Алиса Вайдель, чью кандидатуру руководство "Альтернативы для Германии" (AfD) официально утвердит 7 декабря. Поделиться

В начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера (представитель партии СДПГ).

8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил министрам документы об увольнении.

В ответ Олаф Шольц заявил о готовности вынести доверие правительству на рассмотрение Бундестага. В то же время, немецкие оппозиционные партии рассматривают возможность создания новой коалиции с участием партии Шольца, но без его личного участия.