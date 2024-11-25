Продовжимо підтримувати Україну, але Taurus не дамо — Шольц у передвиборчій промові

Соціал-демократична партія офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН, який поведе партію на вибори, зокрема через його зважену політику щодо України.

Шольц знову збирається стати канцлером ФРН

Про рішення керівництва СДПН оголосила голова партії Саскія Есскен 25 листопада у Берліні.

Ми сьогодні одностайно номінували Олафа Шольца нашим кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, — заявила Есскен і проголосила, що соціал-демократи вступають таким чином у передвиборчу боротьбу.

На думку керівництва партії, «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації», адже нинішній глава уряду має «досвід і принци» і все робить правильно.

Есскен також назвала правильним рішення канцлера звільнити свого міністра фінансів, лідера ліберальної партії, Крістіана Лінднера. Поширити

Сам Шольц у своєму слові зробив особливий акцент на темі Україну, назвавши правильним рішення допомагати Україні, стати найбільшим прихильником України в Європі. Він підкреслив, що його «уряд все зробив, щоби Україна не залишилась самі на сам… І водночас все зробив, щоби війна не розширилася».

Ми — та держава, яка насправді постійно підтримує Україну та не залишає її одну в оборонній боротьбі за свободу, демократію і суверенітет. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Але водночас Шольц вважає правильним не давати України бити німецькою зброєю по території РФ. Зокрема йдеться про ракети Taurus.

Уряд під моїм керівництвом зробив усе, щоби ця війна не зазнала ще більшої ескалації та не переросла у війну між Росією і НАТО. І це залишається центральним викликом зараз… Попри всі дискусії для мене завжди було важливо, щоби ми завжди ухвалювали правильні рішення, наприклад, коли я сказав, що ми не будемо передавати ракети Taurus, наприклад, коли я сказав, що не погоджуюсь з тим, щоби зі зброї, яку ми передали, завдавалися удари вглиб території Росії.

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Останні тижні в СДПН супроводжувалися публічними дискусіями про те, чи варто замінити Шольца, чия популярність знизилася на тлі розпаду правлячої коаліції, на більш популярного міністра оборони Бориса Пісторіуса. Однак 21 листопада Пісторіус заявив, що не має наміру висуватися, тим самим відкривши шлях для одноголосної підтримки Шольца.

На майбутніх виборах до Бундестагу, запланованих на 23 лютого, уперше буде представлено чотирьох кандидатів на посаду канцлера. Крім Шольца, це Фрідріх Мерц від ХДС, Роберт Хабек від партії "Зелені" і Аліса Вайдель, чию кандидатуру керівництво "Альтернативи для Німеччини" (AfD) офіційно затвердить 7 грудня. Поширити

На початку листопада у Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (представник партії СДПН).

8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив міністрам документи про звільнення.

У відповідь Олаф Шольц заявив про готовність винести довіру до уряду на розгляд Бундестагу. Водночас німецькі опозиційні партії розглядають можливість створення нової коаліції за участю партії Шольца, але без його особистої участі.