Продовжимо підтримувати Україну, але Taurus не дамо — Шольц у передвиборчій промові

Соціал-демократична партія офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН, який поведе партію на вибори, зокрема через його зважену політику щодо України.
Головні тези:
- Олаф Шольц номінований соціал-демократами на посаду канцлера ФРН, він планує підтримувати Україну, проте не постачати ракети Taurus.
- Рішення керівництва партії СДПН підкреслює важливість підтримки України в боротьбі за свободу, демократію та суверенітет.
- Шольц вважає правильним не допускати ескалації конфлікту та не залишати Україну наодинці, однак відмовляється постачати зброю, яка може призвести до війни з Росією.
- Парламентські вибори у Німеччині заплановані на 23 лютого, де на посаду канцлера претендуватимуть 4 кандидати, серед яких Олаф Шольц, Фрідріх Мерц, Роберт Хабек та Аліса Вайдель.
- Вирішення політичної кризи у Німеччині може суттєво вплинути на зовнішньополітичні відносини країни, зокрема на співпрацю з Україною.
Шольц знову збирається стати канцлером ФРН
Про рішення керівництва СДПН оголосила голова партії Саскія Есскен 25 листопада у Берліні.
Ми сьогодні одностайно номінували Олафа Шольца нашим кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, — заявила Есскен і проголосила, що соціал-демократи вступають таким чином у передвиборчу боротьбу.
На думку керівництва партії, «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації», адже нинішній глава уряду має «досвід і принци» і все робить правильно.
Сам Шольц у своєму слові зробив особливий акцент на темі Україну, назвавши правильним рішення допомагати Україні, стати найбільшим прихильником України в Європі. Він підкреслив, що його «уряд все зробив, щоби Україна не залишилась самі на сам… І водночас все зробив, щоби війна не розширилася».
Але водночас Шольц вважає правильним не давати України бити німецькою зброєю по території РФ. Зокрема йдеться про ракети Taurus.
Уряд під моїм керівництвом зробив усе, щоби ця війна не зазнала ще більшої ескалації та не переросла у війну між Росією і НАТО. І це залишається центральним викликом зараз… Попри всі дискусії для мене завжди було важливо, щоби ми завжди ухвалювали правильні рішення, наприклад, коли я сказав, що ми не будемо передавати ракети Taurus, наприклад, коли я сказав, що не погоджуюсь з тим, щоби зі зброї, яку ми передали, завдавалися удари вглиб території Росії.
Парламентські вибори у Німеччині: що відомо
Останні тижні в СДПН супроводжувалися публічними дискусіями про те, чи варто замінити Шольца, чия популярність знизилася на тлі розпаду правлячої коаліції, на більш популярного міністра оборони Бориса Пісторіуса. Однак 21 листопада Пісторіус заявив, що не має наміру висуватися, тим самим відкривши шлях для одноголосної підтримки Шольца.
На початку листопада у Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (представник партії СДПН).
8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив міністрам документи про звільнення.
У відповідь Олаф Шольц заявив про готовність винести довіру до уряду на розгляд Бундестагу. Водночас німецькі опозиційні партії розглядають можливість створення нової коаліції за участю партії Шольца, але без його особистої участі.
Дострокові вибори у Німеччині можуть вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її зовнішньополітичні позиції, зокрема у відносинах з Україною.
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