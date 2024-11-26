Шольц поскаржився на неприємну розмову з диктатором Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше з 2022 року провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Шольца, спілкування виявилося неприємним, оскільки позиція Кремля залишилася незмінною.
Головні тези:
- Олаф Шольц поділився про неприємність телефонної розмови з Путіним і незмінність позиції Кремля.
- Канцлер наголосив на важливості діалогу навіть у складних обставинах та продовжує підтримку України.
- Шольц хотів дати зрозуміти Путіну, що підтримка України не зменшиться, навіть попри його невиразні аргументи.
Шольц розповів нові деталі розмови з Путіним
Олаф Шольц поділився, що вважав цю розмову необхідною, попри складність діалогу. Він нагадав, що ще до початку війни особисто зустрічався з Путіним і чітко заявив, що аргументи, які Росія використовувала для виправдання війни, не відповідають дійсності.
Шольц зазначив, що до кінця 2022 року неодноразово контактував із Путіним телефоном, і всі ці розмови були важкими. Останній діалог не став винятком, але, на думку канцлера, такі контакти залишаються важливими.
Він підкреслив, що ілюзорно сподіватися на швидке встановлення миру після одного телефонного дзвінка. За словами Шольца, позиція Путіна залишилася незмінною, і всі аргументи з боку Кремля знову повторилися.
Навіщо Шольц дзвонив Путіну
Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".
З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.
На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.
Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.
На переконання Шольца, було б неправильно, якби відбулась розмова між новим президентом США та російським диктатором і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.
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