Шольц поскаржився на неприємну розмову з диктатором Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше з 2022 року провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Шольца, спілкування виявилося неприємним, оскільки позиція Кремля залишилася незмінною.

Шольц розповів нові деталі розмови з Путіним

Олаф Шольц поділився, що вважав цю розмову необхідною, попри складність діалогу. Він нагадав, що ще до початку війни особисто зустрічався з Путіним і чітко заявив, що аргументи, які Росія використовувала для виправдання війни, не відповідають дійсності.

Шольц зазначив, що до кінця 2022 року неодноразово контактував із Путіним телефоном, і всі ці розмови були важкими. Останній діалог не став винятком, але, на думку канцлера, такі контакти залишаються важливими.

Він підкреслив, що ілюзорно сподіватися на швидке встановлення миру після одного телефонного дзвінка. За словами Шольца, позиція Путіна залишилася незмінною, і всі аргументи з боку Кремля знову повторилися.

Я чітко дав зрозуміти: Путін, не сподівайтеся, що ми скоротимо нашу підтримку України. Ви повинні припинити цю війну, зупинити атаки і вивести свої війська, — наголосив канцлер. Поширити

Навіщо Шольц дзвонив Путіну

Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".

З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.

На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.