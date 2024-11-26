Умеров вскоре посетит Южную Корею — с какой целью

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым планирует посетить Южную Корею, чтобы обратиться с просьбой о предоставлении вооружения Украине. Визит планируется состояться 27 ноября.
Главные тезисы
- Украинская делегация с министром обороны Рустемом Умеровым посетит Южную Корею с просьбой о предоставлении вооружения.
- Южная Корея рассматривает усиление поддержки Украины в связи с действиями КНДР в России и военной активностью Северной Кореи.
- Аналитики предполагают, что Южная Корея выберет выжидательную стратегию в контексте сотрудничества России с Северной Кореей перед принятием решений по вооружению Украины.
- Официальный Сеул рассматривает возможность усиления поддержки Украины после заявлений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.
Что известно о визите Умерова в Южную Корею
По информации источника, во время визита делегация представит перечень необходимого оружия, в том числе противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.
Аналитики предполагают, что Сеул займет осторожную позицию из-за победы Дональда Трампа на выборах в США и неоднократных предупреждений Москвы о поставках оружия Украине.
По мнению Ду Чжин Хо, научного сотрудника Корейского института анализа обороны, правительство, вероятно, выберет выжидательную стратегию, наблюдая за сотрудничеством России с Северной Кореей, прежде чем принимать дальнейшие решения.
Южная Корея планирует ответить на вступление КНДР в войну против Украины
Как уже упоминалось ранее, недавно официальный Сеул дал понять, что рассматривает возможность усиления поддержки Украины.
Важно понимать, что это произошло после заявлений украинской разведки о размещении северокорейских войск у границы России с Украиной.
По словам главы МИД Южной Кореи Чо Тэ Юля, его страна активно обсуждает "все возможные сценарии", в частности, возможность отправки оружия в Украину, в ответ на действия КНДР в России.
Кроме того, отмечается, что официальный Сеул будет внимательно наблюдать за военной активностью КНДР в РФ и выгодами, которые Пхеньян получает от Москвы, чтобы определить дальнейшие действия.
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