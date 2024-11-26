Умеров невдовзі відвідає Південну Корею — з якою метою

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим планує відвідати Південну Корею, щоб звернутися з проханням про надання озброєння для України. Візит планує відбутися 27 листопада.

Що відомо про візит Умєрова до Південної Кореї

За інформацією джерела, під час візиту делегація представить перелік необхідної зброї, серед якої протиповітряні ракети та артилерійські установки.

Аналітики припускають, що Сеул займе обережну позицію через перемогу Дональда Трампа на виборах у США та неодноразові попередження Москви щодо постачання зброї Україні.

На думку Ду Чжин Хо, наукового співробітника Корейського інституту аналізу оборони, уряд, ймовірно, обере вичікувальну стратегію, спостерігаючи за співпрацею Росії з Північною Кореєю, перш ніж ухвалювати подальші рішення.

Південна Корея планує відповісти на вступ КНДР у війну проти України

Як уже згадувалося раніше, нещодавно офіційний Сеул дав зрозуміти, що уже розглядає можливість посилення підтримки України.

Зо важливо розуміти, це сталося після заяв української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.

За словами очільника МЗС Південної Кореї Чо Те Юля, його країна активно обговорює "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.

Окрім того, наголошується, що офіційний Сеул уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.