Умеров невдовзі відвідає Південну Корею — з якою метою

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим планує відвідати Південну Корею, щоб звернутися з проханням про надання озброєння для України. Візит планує відбутися 27 листопада.
Головні тези:
- Українська делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідає Південну Корею, щоб звернутися з проханням про надання озброєння для України.
- Під час візиту українська делегація представить перелік необхідної зброї, серед якої протиповітряні ракети та артилерійські установки.
- Південна Корея розглядає можливість посилення підтримки України у зв'язку з діями КНДР у Росії та військовою активністю Північної Кореї.
- Аналітики припускають, що Південна Корея обере вичікувальну стратегію у контексті співпраці Росії з Північною Кореєю перед ухваленням рішень щодо надання озброєння Україні.
Що відомо про візит Умєрова до Південної Кореї
За інформацією джерела, під час візиту делегація представить перелік необхідної зброї, серед якої протиповітряні ракети та артилерійські установки.
Аналітики припускають, що Сеул займе обережну позицію через перемогу Дональда Трампа на виборах у США та неодноразові попередження Москви щодо постачання зброї Україні.
На думку Ду Чжин Хо, наукового співробітника Корейського інституту аналізу оборони, уряд, ймовірно, обере вичікувальну стратегію, спостерігаючи за співпрацею Росії з Північною Кореєю, перш ніж ухвалювати подальші рішення.
Південна Корея планує відповісти на вступ КНДР у війну проти України
Як уже згадувалося раніше, нещодавно офіційний Сеул дав зрозуміти, що уже розглядає можливість посилення підтримки України.
Зо важливо розуміти, це сталося після заяв української розвідки про розміщення північнокорейських військ біля кордону Росії з Україною.
За словами очільника МЗС Південної Кореї Чо Те Юля, його країна активно обговорює "всі можливі сценарії", зокрема можливість відправлення зброї в Україну, у відповідь на дії КНДР у Росії.
Окрім того, наголошується, що офіційний Сеул уважно спостерігатиме за військовою активністю КНДР у РФ та вигодами, які Пхеньян отримує від Москви, щоб визначити подальші дії.
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