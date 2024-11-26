Российские захватчики убили двух гражданских в Сумах

26 ноября солдаты РФ в очередной раз обстреляли город Сумы. Под удар неприятеля попала местная СТО. Согласно последним данным, два человека погибли, еще один, вероятно, находится под завалами.
Главные тезисы
- Российские захватчики устроили обстрел города Сумы, повлекший гибель двух мирных украинцев.
- Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает необходимость нанесения ударов по вражеской территории для остановки российского террора.
- Солдаты РФ убили пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении в Донецкой области.
Атака РФ на Сумы 26 ноября — что известно
О вражеских обстрелах рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, в настоящее время в городе продолжается спасательная операция.
Глава государства обращает внимание на то, что, вероятнее всего, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.
На этом фоне Владимир Зеленский напомнил союзникам Украины, что защититься от этого ежедневного террора реально только одним способом.
Речь идет об уничтожении российского оружия, российских пусковых установок на российской территории.
Солдаты РФ казнили 5 военнопленных ВСУ на Покровском направлении
26 ноября стало известно, что российские захватчики расстреляли пять украинских военнопленных.
Согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, это произошло на Покровском направлении в Донецкой области.
В ОГП отмечают, что в настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
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