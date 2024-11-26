Российские захватчики убили двух гражданских в Сумах

26 ноября солдаты РФ в очередной раз обстреляли город Сумы. Под удар неприятеля попала местная СТО. Согласно последним данным, два человека погибли, еще один, вероятно, находится под завалами.

Атака РФ на Сумы 26 ноября — что известно

О вражеских обстрелах рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, в настоящее время в городе продолжается спасательная операция.

Два человека, к сожалению, погибли, вероятно, под завалами есть еще человек. Поврежден ударом также дом и детский сад. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что, вероятнее всего, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.

На этом фоне Владимир Зеленский напомнил союзникам Украины, что защититься от этого ежедневного террора реально только одним способом.

Фото: facebook.com/DSNSSUMY

Речь идет об уничтожении российского оружия, российских пусковых установок на российской территории.

И именно поэтому для нас столь важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим, — добавил Зеленский. Поделиться

Фото: facebook.com/DSNSSUMY

Солдаты РФ казнили 5 военнопленных ВСУ на Покровском направлении

26 ноября стало известно, что российские захватчики расстреляли пять украинских военнопленных.

Согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, это произошло на Покровском направлении в Донецкой области.

После оцепления здания российские военные взяли украинских бойцов в плен, заставив их оставить укрытие без оружия и лечь на землю. Оккупанты расстреляли пленных автоматическим оружием, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: Фото — t.me/pgo_gov_ua

В ОГП отмечают, что в настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.