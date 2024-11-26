Дроны атакуют НПЗ в Башкирии — видео
Категория
Проиcшествия
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Дроны атакуют НПЗ в Башкирии — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Вечером 26 ноября мощные взрывы прогремели в республике Башкортостан, являющейся субъектом Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на город Салават, расположенный в 1200 км от границы Украины.
  • На видео видны первые последствия удара дронов.
  • В России уже придумали альтернативную версию событий, мол, их ПВО пытается сбить собственный самолет над НПЗ.

“Бавовна” в Башкирии — что происходит

Как сообщают местные телеграммы-каналы, под ударом неизвестных беспилотников оказался российский город Салават в Башкортостане.

Что важно понимать, оно находится в 1200 км от границы с Украиной.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в Башкирии дроны атаковали НПЗ. На видео можно увидеть первые последствия удара дронов.

Что интересно, телеграмма-канал ASTRA уже обнародовал альтернативную версию событий.

Так, администраторы канала утверждают, что в Салавате “Кукурузник” АН-2 залетел в закрытую зону, его приняли за украинский беспилотник.

После этого в городе сразу была включена сирена воздушной тревоги, а охрана НПЗ «Газпром» открыла по российскому самолету огонь.

Однако тогда непонятно, почему на НПЗ уже пылают сразу несколько пожаров.

Силы обороны Украины пока эту ситуацию не комментировали, как и российские власти.

Что известно об атаке дронов на Курщину

Ночью 25 ноября взрывы прогремели и в районе города Курск.

Местные паблики и Telegram-каналы писали, что взрывы действительно мощные.

Губернатор Курской области сначала предупредил о ракетной опасности для региона и объявил о работе ПВО.

Впоследствии он заявил, что опасность из-за ракетных атак была отменена.

Кроме того, ставленник Кремля на Курщине начал утверждать, что в течение ночи якобы было "сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа".

Следует отметить, что 25 ноября в городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Также после ударов дронов загорелась нефтебаза "Калуганефтепродукт".

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