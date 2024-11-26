Армия РФ использует украинские бомбардировщики — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ использует украинские бомбардировщики — видео

Ту-160
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Источник:  Радио Свобода

Как удалось узнать украинским журналистам-расследователям, страна-агрессорка Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала ей в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Главные тезисы

  • По меньшей мере, 6 украинских самолетов находятся в боевом составе армии РФ.
  • Соглашение о передаче самолетов и ракет было заключено без согласия украинского парламента.
  • Экс-президент Кучма утверждает, что эти стратегические бомбардировщики не смогли бы помочь Украине во время войны.

Украинские бомбардировщики в составе армии РФ — что известно

Журналисты проекта "Схемы" провели детальный анализ открытых данных и сопоставили серийные номера самолетов в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данные из международных авиареестров и номера бомбардировщиков, которые использует РФ, что зафиксировало ГУР.

В результате удалось идентифицировать десять украинских стратегических самолетов, переданные Киевом Москве.

Что важно понимать, речь идет Ту-160, которым в России предоставили другие названия:

  1. "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"),

  2. "Василий Сенько" ("11"),

  3. "Александр Новиков" ("12"),

  4. "Владимир Судец" ("15"),

  5. "Алексей Плохов" ("16"),

  6. "Андрей Туполев" ("18"),

  7. "Игорь Сикорский" ("22").

Расследователи обращают внимание на то, что не менее шести самолетов находятся в боевом составе армии РФ.

Кроме того, удалось выявить соглашение между украинским правительством во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ при руководстве Владимира Путина, подписанное в Ялте 1999 года.

Согласно ей Украина передала РФ 8 тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Москва компенсировала Украине долг за российский газ — на сумму 275 миллионов гривен.

Кроме того, отмечено, что передача самолетов и ракет состоялась без согласия парламента Украины.

По словам журналистов, стоимость указанного оружия была занижена в десять раз.

Как предоставление бомбардировщиков комментирует Кучма

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма в комментарии журналистам начал утверждать, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не помогло бы в защите от РФ.

У России есть средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах, — заявляет он.

Более того, Кучма уверяет, что стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно, мол, точно не вписывалось в украинский масштаб.

У нас не было полигонов для испытаний ракет. У нас даже не было достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности — ведь стратегическое вооружение нуждается в стратегическом пространстве, — сказал экс-президент.

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