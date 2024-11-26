Армія РФ використовує українські бомбардувальники — відео

Як вдалося дізнатися українським журналістам-розслідувачам, країна-агресорка Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.
Головні тези:
- Щонайменше 6 українських літаків знаходяться у бойовому складі армії РФ.
- Угода про передачу літаків та ракет була укладена без згоди українського парламенту.
- Експрезидент Кучма стверджує, що ці стратегічні бомбардувальники не змогли б допомогти Україні під час війни.
Українські бомбардувальники у складі армії РФ — що відомо
Журналісти проєкту “Схеми” провели детальний аналіз відкритих даних та співставили серійні номери літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, дані з міжнародних авіареєстрів і номери бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало ГУР.
В результаті вдалося ідентифікувати десять українських стратегічних літаків, які Київ передав Москві.
Що важливо розуміти, насамперед про Ту-160, яким в Росії надали інші назви:
"Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"),
"Василь Сенько" ("11"),
"Олександр Новиков" ("12"),
"Володимир Судець" ("15"),
"Олексій Плохов" ("16"),
"Андрій Туполев" ("18"),
"Ігор Сікорський" ("22").
Розслідувачі звертають увагу на те, що щонайменше 6 літаків перебувають у бойовому складі армії РФ.
Окрім того, вдалося виявити угоду між українським урядом на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року.
Відповідно до неї Україна передала РФ 8 важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Москва компенсувала Україні борг за російський газ — на суму 275 мільйонів гривень. Це — визначена вартість переданого обладнання.
Окрім того, вказано, що передача літаків та ракет відбулась без згоди парламенту України.
За слова журналістів, вартість вказаного озброєння була заниженою аж вдесятеро.
Як надання бомбардувальників коментує Кучма
Тодішній президент України Леонід Кучма в коментарі журналістам почав стверджувати, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно би допомогло в захисті від РФ.
Ба більше, Кучма запевняє, що стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона, мовляв, точно не вписувалася в український масштаб.
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