Согласно данным британских журналистов, российский газовый монополист "Газпром" не намерен продолжать транзит газа через Украину в 2025 году.

Газпром остановит транзит газа через Украину

Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин недавно утверждал, что страна-агрессорка РФ готова и дальше поставлять газ через Украину.

Несмотря на это, как утверждают журналисты, в планах "Газпрома" на 2025 год речь идет совсем о другом.

Один из инсайдеров заявил, что базовым сценарием Кремля является отсутствие транзита через Украину уже после 31 декабря.

Согласно прогнозам, на фоне такого решения Москвы экспорт в "дальнее зарубежье", куда входят европейские страны и Турция, упадет на 20%.

Это включает поставки через газопроводы "Турецкий" и "Голубой поток", но не включает экспорт в Китай через газопровод "Сила Сибири", который может достичь 38 миллиардов кубометров. В то же время в "Газпроме" считают, что поставки в Турцию вряд ли упадут. Поделиться

Что важно знать о транзите российского газа через Украину

Еще 5 лет назад украинский "Нефтегаз" и российский "Газпром" подписали соглашение о транзите газа через территорию Украины.

Его срок истекает уже в конце 2024 года. Недавно команда украинского лидера Владимира Зеленского заявила, что не собирается обсуждать с Кремлем пролонгирование соглашения или утверждение нового.

После начала масштабного вторжения в Украину и подрыва газопровода "Северный поток" Россия потеряла почти всех европейских клиентов.

Так, в прошлом году она отправила через Украину около 15 миллиардов, что составляет лишь 8% от пиковых потоков в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.