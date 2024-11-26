Россия планирует остановить транзит газа через Украину — когда это произойдет

Согласно данным британских журналистов, российский газовый монополист "Газпром" не намерен продолжать транзит газа через Украину в 2025 году.
Главные тезисы
- Транзит российского газа может остановиться 1 января 2025 года.
- Москва до сих пор официально не объявляла о своем решении.
- На этом фоне Россия потеряет много денег, которые планировала потратить на войну против Украины
Газпром остановит транзит газа через Украину
Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин недавно утверждал, что страна-агрессорка РФ готова и дальше поставлять газ через Украину.
Несмотря на это, как утверждают журналисты, в планах "Газпрома" на 2025 год речь идет совсем о другом.
Один из инсайдеров заявил, что базовым сценарием Кремля является отсутствие транзита через Украину уже после 31 декабря.
Согласно прогнозам, на фоне такого решения Москвы экспорт в "дальнее зарубежье", куда входят европейские страны и Турция, упадет на 20%.
Что важно знать о транзите российского газа через Украину
Еще 5 лет назад украинский "Нефтегаз" и российский "Газпром" подписали соглашение о транзите газа через территорию Украины.
Его срок истекает уже в конце 2024 года. Недавно команда украинского лидера Владимира Зеленского заявила, что не собирается обсуждать с Кремлем пролонгирование соглашения или утверждение нового.
После начала масштабного вторжения в Украину и подрыва газопровода "Северный поток" Россия потеряла почти всех европейских клиентов.
Так, в прошлом году она отправила через Украину около 15 миллиардов, что составляет лишь 8% от пиковых потоков в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.
Согласно подсчетам экспертов, на фоне прекращения транзита "Газпром" потеряет около 6 миллиардов долларов годовых доходов, а Украина — от 800 миллионов до 1,2 миллиарда.
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