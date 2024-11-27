Российская компания Nord Stream 2 потерпела громкое поражение в Суде ЕС

Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерней компанией "Газпрома", проиграла иск в Суде Евросоюза. Она безуспешно пыталась обжаловать директиву, распространяющую правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.
Главные тезисы
- Изменения в газовой директиве ЕС предусматривали равные условия для газотранспортных трубопроводов, соединяющих государства-члены и третьи страны.
- Nord Stream 2 AG пыталась обжаловать разделение систем транспортировки от добычи газа и доступ третьих сторон к системам транспортировки.
- После неуспешной апелляции компания Nord Stream 2 AG продолжила инвестировать в газопровод "Северный поток-2".
Что важно знать о решении ЕС
Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о решении официального Брюсселя, которое было принято еще 5 лет.
В соответствии с ним были приняты изменения в так называемую "газовую директиву", которые имели целью гарантировать идентичное применение правил к газотранспортным трубопроводам, соединяющим два или более государства-члена, и трубопроводам из третьих стран.
Что важно понимать, в частности, эти правила предусматривали отделение систем транспортировки от систем добычи и поставок, а также доступ третьих сторон к системам транспортировки.
Что известно о еще одном провале Nord Stream 2
Дочерняя компания российского монополиста "Газпром" обжаловала изменения в Суде ЕС, который постановлением от 20 мая 2020 г. отклонил этот иск как неприемлемый.
Впоследствии стало известно, что Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Суд справедливости (Court of Justice) ЕС.
Еще 2 года назад Суд справедливости постановил, что иск, поданный Nord Stream 2 AG, частично приемлем. На фоне этого решения дело было возвращено в Суд общей юрисдикции для вынесения решения по существу иска, и тот в новом решении отклонил иск Nord Stream 2 AG.
Кроме того, указано, что тот факт, что российская компания не смогла воспользоваться этим отступлением, не помешал ей эксплуатировать газопровод "Северный поток-2" и получить должную прибыль на свои инвестиции.
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