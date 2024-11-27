Российская компания Nord Stream 2 потерпела громкое поражение в Суде ЕС

Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерней компанией "Газпрома", проиграла иск в Суде Евросоюза. Она безуспешно пыталась обжаловать директиву, распространяющую правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.

Что важно знать о решении ЕС

Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о решении официального Брюсселя, которое было принято еще 5 лет.

В соответствии с ним были приняты изменения в так называемую "газовую директиву", которые имели целью гарантировать идентичное применение правил к газотранспортным трубопроводам, соединяющим два или более государства-члена, и трубопроводам из третьих стран.

Что важно понимать, в частности, эти правила предусматривали отделение систем транспортировки от систем добычи и поставок, а также доступ третьих сторон к системам транспортировки.

Однако в случае трубопроводов между государством-членом ЕС и третьей страной, строительство которых было завершено до даты вступления в силу изменений, а именно 23 мая 2019 года, директива предусматривала возможность принятия отступления от правил государством-членом ЕС, где расположена первая точка соединения такого трубопровода с сетью этого государства-члена. Поделиться

Что известно о еще одном провале Nord Stream 2

Дочерняя компания российского монополиста "Газпром" обжаловала изменения в Суде ЕС, который постановлением от 20 мая 2020 г. отклонил этот иск как неприемлемый.

Впоследствии стало известно, что Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Суд справедливости (Court of Justice) ЕС.

Еще 2 года назад Суд справедливости постановил, что иск, поданный Nord Stream 2 AG, частично приемлем. На фоне этого решения дело было возвращено в Суд общей юрисдикции для вынесения решения по существу иска, и тот в новом решении отклонил иск Nord Stream 2 AG.

Суд объясняет, что компания Nord Stream 2 AG продолжала инвестировать в свой газопровод в течение периода, когда она не имела уверенности в том, что законодательство ЕС и дальше не будет применяться к ее газопроводу. Поделиться

Кроме того, указано, что тот факт, что российская компания не смогла воспользоваться этим отступлением, не помешал ей эксплуатировать газопровод "Северный поток-2" и получить должную прибыль на свои инвестиции.