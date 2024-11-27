На переконання військових експертів, дозвіл американського лідера Джо Байдена завдавати ударів по Росії за допомогою американських далекобійних ракет є запізнілим.

Байден навряд чи зможе змінити хід війни

Як зазначають експерти, на тлі тривалих дискусій західних лідерів Україна була вимушена відбивати атаки “зі зв'язаними за спиною руками”

Попри те, що дозволи Байдена, Макрона та Стармера є дуже важливими, однак з ними партнери Києва "запізнилися на роки".

Таку думку озвучив аналітик по Росії в американському Інституті вивчення війни Джордж Баррос.

Цього занадто мало... Це було азбучною істиною, що Україні вже багато років потрібна можливість завдавати ударів по російському тилу, — наголосив він. Поширити

Окрім того, військовий експерт з Королівського інституту оборонних досліджень Метью Севілл звернув увагу на те, що чимало ключових цілей, а саме російські гелікоптери і літаки з плануючими бомбами, нещодавно були перекинуті на авіабази за межами досяжності ATACMS.

Україна могла суттєво послабити РФ, але Байден спізнився

Сили оборони України дійсно мали можливість знищити кілька ескадрилій винищувачів Су-34 і Су-35 на початку року й врятувати сотні невинних життів.

Станом на сьогодні ЗСУ будуть намагатися використовувати західну зброю, щоб порушити логістику і мобільність російських і північнокорейських сил, які контратакують на Курщині.

Рішення Байдена все ще залишає багато можливостей для ударів по військових штабах і боєприпасах або пунктах постачання, що підтримують російські та північнокорейські війська, але це буде зменшений вплив відтоді, як українці вперше запросили цю зброю, — додав Метью Севілл. Поширити

Новим викликом для України може стати скорочення допомоги США після повернення Дональда Трампа.