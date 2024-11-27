Що не так з рішенням Байдена щодо України. Експерти вказали на важливий нюанс
Категорія
Україна
Дата публікації

Що не так з рішенням Байдена щодо України. Експерти вказали на важливий нюанс

Байден
Джерело:  Business Insider

На переконання військових експертів, дозвіл американського лідера Джо Байдена завдавати ударів по Росії за допомогою американських далекобійних ракет є запізнілим. 

Головні тези:

  • Україні вже давно була потрібна можливість завдавати ударів по російському тилу для послаблення РФ.
  • ЗСУ навіть мали шанс знищити ключові цілі російської армії, однак Байден запізнився з цим рішенням.
  • Важливим викликом для України може стати можливе скорочення допомоги США після повернення Дональда Трампа.

Байден навряд чи зможе змінити хід війни

Як зазначають експерти, на тлі тривалих дискусій західних лідерів Україна була вимушена відбивати атаки “зі зв'язаними за спиною руками”

Попри те, що дозволи Байдена, Макрона та Стармера є дуже важливими, однак з ними партнери Києва "запізнилися на роки".

Таку думку озвучив аналітик по Росії в американському Інституті вивчення війни Джордж Баррос.

Цього занадто мало... Це було азбучною істиною, що Україні вже багато років потрібна можливість завдавати ударів по російському тилу, — наголосив він.

Окрім того, військовий експерт з Королівського інституту оборонних досліджень Метью Севілл звернув увагу на те, що чимало ключових цілей, а саме російські гелікоптери і літаки з плануючими бомбами, нещодавно були перекинуті на авіабази за межами досяжності ATACMS.

Україна могла суттєво послабити РФ, але Байден спізнився

Сили оборони України дійсно мали можливість знищити кілька ескадрилій винищувачів Су-34 і Су-35 на початку року й врятувати сотні невинних життів.

Станом на сьогодні ЗСУ будуть намагатися використовувати західну зброю, щоб порушити логістику і мобільність російських і північнокорейських сил, які контратакують на Курщині.

Рішення Байдена все ще залишає багато можливостей для ударів по військових штабах і боєприпасах або пунктах постачання, що підтримують російські та північнокорейські війська, але це буде зменшений вплив відтоді, як українці вперше запросили цю зброю, — додав Метью Севілл.

Новим викликом для України може стати скорочення допомоги США після повернення Дональда Трампа.

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