По убеждению военных экспертов, разрешение американского лидера Джо Байдена наносить удары по России с помощью американских дальнобойных ракет является запоздалым.
Главные тезисы
- Украине уже давно требовалась возможность наносить удары по российскому тылу для ослабления РФ.
- ВСУ даже имели шанс уничтожить ключевые цели российской армии, однако Байден опоздал с этим решением.
- Важным вызовом для Украины может стать возможное сокращение помощи США после возвращения Дональда Трампа.
Байден вряд ли сможет изменить ход войны
Как отмечают эксперты, на фоне длительных дискуссий западных лидеров Украина была вынуждена отбивать атаки "со связанными за спиной руками"
Несмотря на то, что разрешения Байдена, Макрона и Стармера очень важны, однако с ними партнеры Киева "опоздали на годы".
Такое мнение озвучил аналитик по России в Институте американского изучения войны Джордж Баррос.
Кроме того, военный эксперт из Королевского института оборонных исследований Мэтью Севилл обратил внимание на то, что многие ключевые цели, а именно российские вертолеты и самолеты с планирующими бомбами, недавно были переброшены на авиабазы за пределами досягаемости ATACMS.
Украина могла существенно ослабить РФ, но Байден опоздал
Силы обороны Украины действительно имели возможность уничтожить несколько эскадрилий истребителей Су-34 и Су-35 в начале года и спасти сотни невинных жизней.
По состоянию на сегодняшний день ВСУ будут пытаться использовать западное оружие, чтобы нарушить логистику и мобильность российских и северокорейских сил, контратакующих на Курщине.
Новым вызовом для Украины может стать сокращение помощи США после возвращения Дональда Трампа.
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