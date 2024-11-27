По убеждению военных экспертов, разрешение американского лидера Джо Байдена наносить удары по России с помощью американских дальнобойных ракет является запоздалым.

Байден вряд ли сможет изменить ход войны

Как отмечают эксперты, на фоне длительных дискуссий западных лидеров Украина была вынуждена отбивать атаки "со связанными за спиной руками"

Несмотря на то, что разрешения Байдена, Макрона и Стармера очень важны, однако с ними партнеры Киева "опоздали на годы".

Такое мнение озвучил аналитик по России в Институте американского изучения войны Джордж Баррос.

Этого слишком мало... Это было азбучной истиной, что Украине уже много лет нужна возможность наносить удары по российскому тылу, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, военный эксперт из Королевского института оборонных исследований Мэтью Севилл обратил внимание на то, что многие ключевые цели, а именно российские вертолеты и самолеты с планирующими бомбами, недавно были переброшены на авиабазы за пределами досягаемости ATACMS.

Украина могла существенно ослабить РФ, но Байден опоздал

Силы обороны Украины действительно имели возможность уничтожить несколько эскадрилий истребителей Су-34 и Су-35 в начале года и спасти сотни невинных жизней.

По состоянию на сегодняшний день ВСУ будут пытаться использовать западное оружие, чтобы нарушить логистику и мобильность российских и северокорейских сил, контратакующих на Курщине.

Решение Байдена все еще оставляет много возможностей для ударов по военным штабам и боеприпасам или пунктам снабжения, поддерживаемым российскими и северокорейскими войсками, но это будет уменьшенное влияние с тех пор, как украинцы впервые попросили это оружие, — добавил Мэтью Севилл. Поделиться

Новым вызовом для Украины может стать сокращение помощи США после возвращения Дональда Трампа.