Россия стягивает войска к Кинбурнской косе

Российские захватчики делают все возможное, чтобы накопить силы в районе Кинбурнской косы. Таким образом, враг хочет помешать украинским воинам форсировать Днепр.

Что происходит возле Кинбурнской косы

С заявлением на этот счет выступил спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин.

По его словам, украинским разведчикам удалось узнать, что оккупанты на этом участке фронта активно укрепляют фортификационные сооружения, а также стягивают туда оборонное вооружение, чтобы помешать украинским защитникам форсировать Днепр.

Сейчас враг очень боятся высадки десанта на Тендровской и Кинбурнской косе.

На этом фоне он делает все возможное, чтобы контролировать именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые до сих пор продолжаются жестокие бои.

Что известно о ситуации возле Антоновского моста

Напомним, что именно этот мост через Днепр соединяет Херсон с левобережьем.

Согласно данным Владислава Волошина, там российские захватчики отрабатывают форсирующие действия малыми группами пехоты.

Что важно понимать, о масштабном форсировании водного препятствия речь пока не идет.