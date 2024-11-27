Россия стягивает войска к Кинбурнской косе
Категория
Украина
Дата публикации

Россия стягивает войска к Кинбурнской косе

армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские захватчики делают все возможное, чтобы накопить силы в районе Кинбурнской косы. Таким образом, враг хочет помешать украинским воинам форсировать Днепр.

Главные тезисы

  • Российские захватчики активно укрепляют фортификационные сооружения у Кинбурнской косы.
  • Украинские разведчики обнаружили, что враг готовится к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы.

Что происходит возле Кинбурнской косы

С заявлением на этот счет выступил спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин.

По его словам, украинским разведчикам удалось узнать, что оккупанты на этом участке фронта активно укрепляют фортификационные сооружения, а также стягивают туда оборонное вооружение, чтобы помешать украинским защитникам форсировать Днепр.

Сейчас враг очень боятся высадки десанта на Тендровской и Кинбурнской косе.

На этом фоне он делает все возможное, чтобы контролировать именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые до сих пор продолжаются жестокие бои.

Что известно о ситуации возле Антоновского моста

Напомним, что именно этот мост через Днепр соединяет Херсон с левобережьем.

Согласно данным Владислава Волошина, там российские захватчики отрабатывают форсирующие действия малыми группами пехоты.

Что важно понимать, о масштабном форсировании водного препятствия речь пока не идет.

Они тренируются... но это форсировочные действия малых групп пехоты, в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше, в степной зоне, они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же самое они хотят попытаются делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра

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