Россия стягивает войска к Кинбурнской косе

Российские захватчики делают все возможное, чтобы накопить силы в районе Кинбурнской косы. Таким образом, враг хочет помешать украинским воинам форсировать Днепр.
Главные тезисы
- Российские захватчики активно укрепляют фортификационные сооружения у Кинбурнской косы.
- Украинские разведчики обнаружили, что враг готовится к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы.
Что происходит возле Кинбурнской косы
С заявлением на этот счет выступил спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин.
По его словам, украинским разведчикам удалось узнать, что оккупанты на этом участке фронта активно укрепляют фортификационные сооружения, а также стягивают туда оборонное вооружение, чтобы помешать украинским защитникам форсировать Днепр.
Сейчас враг очень боятся высадки десанта на Тендровской и Кинбурнской косе.
На этом фоне он делает все возможное, чтобы контролировать именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые до сих пор продолжаются жестокие бои.
Что известно о ситуации возле Антоновского моста
Напомним, что именно этот мост через Днепр соединяет Херсон с левобережьем.
Согласно данным Владислава Волошина, там российские захватчики отрабатывают форсирующие действия малыми группами пехоты.
Что важно понимать, о масштабном форсировании водного препятствия речь пока не идет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-