Російські окупанти тікають з позицій на Кінбурнській косі — що відбувається

Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), армія РФ почало відводити свої підрозділи з однієї з ключових ділянок фронту. Йдеться про Кінбурнську косу, що знаходиться в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.
Головні тези:
- Російські окупанти не витримують постійних україських атак БпЛА.
- Також вони не отримують необхідної зброї та провізії.
Армія РФ втрачає контроль над Кінбурнською косою
Згідно з даними американських аналітиків, підрозділи 337-го повітряно-десантного полку Москви тікають зі своїх позицій на цій ділянці фронті.
Одна з головних причин — "повністю зірване" постачання.
Як виявилося, солдати РФ на косі залишилися без підвезення снарядів, пального та провізії.
Враховучи аномальний ріст втрат через постійні атаки українських дронів — у ворога просто не залишилися іншого вибору, аніж тікати.
Команда ISW повідомляє, що певна частина російських військ уже передислокована на Запорізький напрямок.
Що важливо розуміти, у Силах оборони України цю інформацію поки не підтверджують, однак і не спростовують.
Нещодавно речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів ЗМІ, що захисники завдають ударів безпілотниками по певній тимчасово окупованій частині Херсонщини.
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