Російські окупанти тікають з позицій на Кінбурнській косі — що відбувається

Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), армія РФ почало відводити свої підрозділи з однієї з ключових ділянок фронту. Йдеться про Кінбурнську косу, що знаходиться в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Армія РФ втрачає контроль над Кінбурнською косою

Згідно з даними американських аналітиків, підрозділи 337-го повітряно-десантного полку Москви тікають зі своїх позицій на цій ділянці фронті.

Одна з головних причин — "повністю зірване" постачання.

Як виявилося, солдати РФ на косі залишилися без підвезення снарядів, пального та провізії.

Враховучи аномальний ріст втрат через постійні атаки українських дронів — у ворога просто не залишилися іншого вибору, аніж тікати.

Команда ISW повідомляє, що певна частина російських військ уже передислокована на Запорізький напрямок.

Що важливо розуміти, у Силах оборони України цю інформацію поки не підтверджують, однак і не спростовують.

Нещодавно речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів ЗМІ, що захисники завдають ударів безпілотниками по певній тимчасово окупованій частині Херсонщини.