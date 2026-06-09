Новий прем'єр Болгарії Радев планує зупинити постачання зброї Україні
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Політика
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Новий прем'єр Болгарії Радев планує зупинити постачання зброї Україні

Радев
Джерело:  Bloomberg

Україна ризикує втратити військову підтримку з боку Болгарії після того, як до влади в країні прийшов проросійський політик Румен Радев. Останній цинічно стверджує, що зброя не допоможе зупинити війну.

Головні тези:

  • Радев і раніше, коли був президентом Болгарії, виступав проти військової підтримки України з боку ЄС.
  • Він намагався переконати блоку, що це шкодить безпосередньо європейській економіці.

Болгарія може змінити проукраїнський курс на проросійський

З заявою з цього приводу виступив очільник Міноборони Дімітар Стоянов.

Він почав цинічно стверджувати, що “Україні потрібно більше людей, а не більше зброї”.

На цьому тлі міністр закликав до "справедливого миру, який визначатиметься участю обох сторін у конфлікті".

Свою позицію з цього приводу також нещодавно озвучив новий прем'єр-міністр Румен Радев, який відомий своєю проросійською позицією.

На його переконання, російсько-українська війна не завершиться на полі бою.

Що важливо розуміти, саме Болгарія є одним з найбільших у Євросоюзі виробників боєприпасів радянського зразка — ЗСУ активно їх використовували на фронті.

Попри те, що уряд країни офіційно відмовився від прямої військової допомоги на початку російського вторгнення, болгарські снаряди потрапили на лінію фронту через експорт до інших країн ЄС.

Також відомо, що за останні 4 роки Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги Силам оборони України, проте досі не розкриває їхню вартість і вміст.

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