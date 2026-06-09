Новый премьер Болгарии Радев планирует остановить поставки оружия Украине

Украина рискует лишиться военной поддержки со стороны Болгарии после того, как к власти в стране пришел пророссийский политик Румен Радев. Последний цинично утверждает, что оружие не поможет остановить войну.

Болгария может изменить проукраинский курс на пророссийский

С заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Димитар Стоянов.

Он начал цинично утверждать, что "Украине нужно больше людей, а не больше оружия".

На этом фоне министр призвал к "справедливому миру, определяемому участием обеих сторон".

Свою позицию на этот счет также недавно озвучил новый премьер-министр Румен Радев, известный своей пророссийской позицией.

По его мнению, российско-украинская война не завершится на поле боя.

Что важно понимать, именно Болгария является одним из крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца — ВСУ активно использовали их на фронте.

Несмотря на то, что правительство страны официально отказалось от прямой военной помощи в начале российского вторжения, болгарские снаряды попали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.

Также известно, что за последние 4 года Болгария направила 13 пакетов военной помощи Силам обороны Украины, однако до сих пор не раскрывает их стоимость и содержание.