Новый премьер Болгарии Радев планирует остановить поставки оружия Украине

Украина рискует лишиться военной поддержки со стороны Болгарии после того, как к власти в стране пришел пророссийский политик Румен Радев. Последний цинично утверждает, что оружие не поможет остановить войну.
Главные тезисы
- Радев, когда ранее был президентом Болгарии, тоже выступал против военной поддержки Украины со стороны ЕС.
- Он пытался убедить блок, что это вредит непосредственно европейской экономике.
Болгария может изменить проукраинский курс на пророссийский
С заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Димитар Стоянов.
Он начал цинично утверждать, что "Украине нужно больше людей, а не больше оружия".
На этом фоне министр призвал к "справедливому миру, определяемому участием обеих сторон".
Свою позицию на этот счет также недавно озвучил новый премьер-министр Румен Радев, известный своей пророссийской позицией.
По его мнению, российско-украинская война не завершится на поле боя.
Что важно понимать, именно Болгария является одним из крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца — ВСУ активно использовали их на фронте.
Несмотря на то, что правительство страны официально отказалось от прямой военной помощи в начале российского вторжения, болгарские снаряды попали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.
Также известно, что за последние 4 года Болгария направила 13 пакетов военной помощи Силам обороны Украины, однако до сих пор не раскрывает их стоимость и содержание.
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