Новый премьер Болгарии Радев планирует остановить поставки оружия Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Новый премьер Болгарии Радев планирует остановить поставки оружия Украине

Радев
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Украина рискует лишиться военной поддержки со стороны Болгарии после того, как к власти в стране пришел пророссийский политик Румен Радев. Последний цинично утверждает, что оружие не поможет остановить войну.

Главные тезисы

  • Радев, когда ранее был президентом Болгарии, тоже выступал против военной поддержки Украины со стороны ЕС.
  • Он пытался убедить блок, что это вредит непосредственно европейской экономике.

Болгария может изменить проукраинский курс на пророссийский

С заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Димитар Стоянов.

Он начал цинично утверждать, что "Украине нужно больше людей, а не больше оружия".

На этом фоне министр призвал к "справедливому миру, определяемому участием обеих сторон".

Свою позицию на этот счет также недавно озвучил новый премьер-министр Румен Радев, известный своей пророссийской позицией.

По его мнению, российско-украинская война не завершится на поле боя.

Что важно понимать, именно Болгария является одним из крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца — ВСУ активно использовали их на фронте.

Несмотря на то, что правительство страны официально отказалось от прямой военной помощи в начале российского вторжения, болгарские снаряды попали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.

Также известно, что за последние 4 года Болгария направила 13 пакетов военной помощи Силам обороны Украины, однако до сих пор не раскрывает их стоимость и содержание.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро военной помощи — инсайдеры
Новая помощь НАТО для Украины - первые подробности
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай может дистанционно управлять частью электрооборудования в Украине
Флэш предупредил о серьезной угрозе со стороны Китая
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал важные решения уже летом
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?