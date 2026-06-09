Китай может дистанционно управлять частью электрооборудования в Украине

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) опубликовал важное предупреждение. По его словам, государственные учреждения должны пересмотреть подходы к использованию систем резервного электропитания, подключенных к сети, ведь ими могут управлять китайские производители.

Флэш предупредил о серьезной угрозе со стороны Китая

Как пояснил советник министра обороны, почти все современные системы бесперебойного питания для домов, офисов и бизнеса созданы в Китае.

Фактически это означает, что их производители могут иметь удалённый доступ к оборудованию через сеть.

Китайские производители имеют удаленный доступ ко всем устройствам, подключенным к Интернету. Владелец доступа может отключить систему электропитания, а может вывести ее из строя, — пояснил Бескрестнов. Поделиться

По словам Флэша, в Силах обороны Украины соответствующие меры безопасности были введены уже давно по его инициативе.

После стабилизации ситуации с электроснабжением он решил предупредить об этой угрозе публично.

Бескрестнов призывает государственные структуры, ведомства и другие критически важные учреждения отключить системы резервного электропитания от постоянной связи с сетью.