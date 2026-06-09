Китай может дистанционно управлять частью электрооборудования в Украине

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) опубликовал важное предупреждение. По его словам, государственные учреждения должны пересмотреть подходы к использованию систем резервного электропитания, подключенных к сети, ведь ими могут управлять китайские производители.
Главные тезисы
- Около 100% систем бесперебойного питания для домов, офисов и бизнеса изготовлены в КНР.
- Именно поэтому китайские производители имеют удаленный доступ ко всем устройствам, подключенным к Интернету.
Флэш предупредил о серьезной угрозе со стороны Китая
Как пояснил советник министра обороны, почти все современные системы бесперебойного питания для домов, офисов и бизнеса созданы в Китае.
Фактически это означает, что их производители могут иметь удалённый доступ к оборудованию через сеть.
По словам Флэша, в Силах обороны Украины соответствующие меры безопасности были введены уже давно по его инициативе.
После стабилизации ситуации с электроснабжением он решил предупредить об этой угрозе публично.
Бескрестнов призывает государственные структуры, ведомства и другие критически важные учреждения отключить системы резервного электропитания от постоянной связи с сетью.
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