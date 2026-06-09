Китай може дистанційно керувати частиною електрообладнання в Україні

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) опублікував важливе попередження. За його словами, державні установи повинні переглянути підходи до використання систем резервного електроживлення, підключених до мережі, адже ними можуть керувати китайські виробники.
Головні тези:
- Майже 100% систем безперебійного живлення для будинків, офісів та бізнесу виготовлені в КНР.
- Саме тому китайські виробники мають віддалений доступ до всіх пристроїв, які підключені до Інтернету.
Флеш попередив про серйозну загрозу з боку Китаю
Як пояснив радник Міністра оборони, майже всі сучасні системи безперебійного живлення для будинків, офісів та бізнесу створені в Китаї.
Фактично це означає, що їхні виробники можуть мати віддалений доступ до обладнання через мережу.
За словами Флеша, в Силах оборони України відповідні заходи безпеки були запроваджені вже давно за його ініціативою.
Уже після стабілізації ситуації з електропостачанням він вирішив попередити про цю загрозу публічно.
Бескрестнов закликає державні структури, відомства та інші критично важливі установи відключити системи резервного електроживлення від постійного зв'язку з мережою.
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