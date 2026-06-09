Українська авіація уразила 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська авіація уразила 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
авіація ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 8 червня авіація Сил оборони України розгромила шість районів зосередження живої сили та три пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1567 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 260 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 9 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 376 320 (+1 370) осіб;

  • танків — 12 001 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 24 710 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 43 639 (+75) од.;

  • РСЗВ — 1 851 (+4) од.;

  • засоби ППО / anti-aircraft systems — 1 411 (+2) од.;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 614 (+7) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 338 327 (+2 103) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 104 796 (+382) од.;

  • спеціальної техніки — 4 253 (+4) од.

За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 282 керованих авіабомби.

Крім того, застосував 10282 дрони-камікадзе та здійснив 3725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 — із реактивних систем залпового вогню.

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