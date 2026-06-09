Українська авіація уразила 6 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 8 червня авіація Сил оборони України розгромила шість районів зосередження живої сили та три пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1567 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 260 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 9 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 376 320 (+1 370) осіб;
танків — 12 001 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 24 710 (+5) од.;
артилерійських систем — 43 639 (+75) од.;
РСЗВ — 1 851 (+4) од.;
засоби ППО / anti-aircraft systems — 1 411 (+2) од.;
наземних робототехнічних комплексів — 1 614 (+7) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 338 327 (+2 103) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 104 796 (+382) од.;
спеціальної техніки — 4 253 (+4) од.
Крім того, застосував 10282 дрони-камікадзе та здійснив 3725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 — із реактивних систем залпового вогню.
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