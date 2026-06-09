У Чугуєві загинула вагітна жінка та двоє чоловіків внаслідок ударів Росії

У м. Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали готрої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик; у м. Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років; у м. Богодухів постраждав 69-річний чоловік.