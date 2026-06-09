У Чугуєві загинула вагітна жінка та двоє чоловіків внаслідок ударів Росії

Нові російські атаки на Чугуїв Харківської області обірвали життя ще трьох мирних мешканців міста. Окрім того, місцева влада повідомляє про 25 потерпілих. 9 червня в Чугуєві оголошено День жалоби.
Головні тези:
- У Харкові під ворожі удари потрапили 9 багатоквартирних будинків, будівля комунального підприємства, адмінбудівля, церква, кафе, 37 автомобілів.
- На місці обстрілів працюють всі екстрені служби.
Атака Росії на Чугуїв — які наслідки
Як повідомляє глава Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, протягом 8 червня російські окупанти завдавали ударів по м. Харків і 30 населених пунктів області.
Загалом відомо про 3 загиблих цивільних. Одна з жертв ворожого удару — 22-річна жінка — була при надії.
Окрім того, повідомляється, що с. Вишневе Старосалтівської громади дістала поранення 49-річна жінка; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік.
Для останніх атак на Харків та область армія РФ використала:
5 ракет «Х-59»;
7 КАБ;
11 БпЛА типу «Герань-2»;
1 БпЛА типу «Ланцет»;
6 БпЛА типу «Молнія»;
15 fpv-дронів;
19 БпЛА (тип встановлюється).
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