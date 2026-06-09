У Чугуєві загинула вагітна жінка та двоє чоловіків внаслідок ударів Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Чугуєві загинула вагітна жінка та двоє чоловіків внаслідок ударів Росії

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атака Росії на Чугуїв - які наслідки
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Нові російські атаки на Чугуїв Харківської області обірвали життя ще трьох мирних мешканців міста. Окрім того, місцева влада повідомляє про 25 потерпілих. 9 червня в Чугуєві оголошено День жалоби.

Головні тези:

  • У Харкові під ворожі удари потрапили 9 багатоквартирних будинків, будівля комунального підприємства, адмінбудівля, церква, кафе, 37 автомобілів.
  • На місці обстрілів працюють всі екстрені служби.

Атака Росії на Чугуїв — які наслідки

Як повідомляє глава Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, протягом 8 червня російські окупанти завдавали ударів по м. Харків і 30 населених пунктів області.

Загалом відомо про 3 загиблих цивільних. Одна з жертв ворожого удару — 22-річна жінка — була при надії.

У м. Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали готрої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик; у м. Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років; у м. Богодухів постраждав 69-річний чоловік.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Окрім того, повідомляється, що с. Вишневе Старосалтівської громади дістала поранення 49-річна жінка; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік.

Для останніх атак на Харків та область армія РФ використала:

  • 5 ракет «Х-59»;

  • 7 КАБ;

  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;

  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;

  • 6 БпЛА типу «Молнія»;

  • 15 fpv-дронів;

  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

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