Ракети Meteor на винищувачах Gripen здатні відтіснити авіацію РФ від кордонів України

Шведські винищувачі Gripen не змінять ситуацію на фронті миттєво, проте ракети Meteor на їхньому борту здатні потіснити російську авіацію від українських кордонів.
Головні тези:
- Ракета Meteor є однією з найефективніших далекобійних ракет для проведення повітряного бою з заявленою дальністю ураження понад 120 кілометрів.
- Шведські винищувачі Gripen, які оснащені ракетами Meteor, можуть стати важливим засобом для відтіснення російської авіації від кордонів України.
Що здатні зробити ракети Meteor для фронту
Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.
Він закликав обережно ставитися до терміну "геймченджер", оскільки будь-яку зброю необхідно спочатку перевірити в реальних бойових умовах. Він навів як приклад винищувачі F-16, від яких також очікували швидких змін, проте Україна отримала дещо застарілі модифікації цих літаків.
Схожа ситуація, за його словами, складається і з Gripen. Очікується, що Україна отримає літаки модифікації C/D, які є старішою версією.
Однією з найголовніших переваг шведських літаків є їхня повна сумісність майже з усією номенклатурою західного озброєння — як американського, так і європейського типу.
Ракета Meteor класу "повітря-повітря" вважається однією з найефективніших далекобійних ракет для ведення повітряного бою. Її заявлена дальність ураження перевищує 120 кілометрів, а за окремими оцінками може досягати близько 200 кілометрів.
Ключовою особливістю Meteor є прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє ракеті підтримувати високу швидкість практично на всій траєкторії польоту. Завдяки цьому вона зберігає значний запас енергії навіть на фінальній ділянці та залишається небезпечною для цілей, що активно маневрують.
Meteor призначена для знищення широкого спектра повітряних цілей, зокрема винищувачів, бомбардувальників, літаків-носіїв ракетного озброєння та великих безпілотників. Особливу загрозу вона становить для російських Су-35, Су-30, а також літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, які використовуються для координації повітряних операцій.
