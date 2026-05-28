Шведські винищувачі Gripen для України будуть укомплектовані ракетами Meteor
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявляє, що поява шведських винищувачів Gripen є значним посиленням спроможностей Повітряних сил Збройних сил України.

Головні тези:

  • Поява шведських винищувачів Gripen з ракетами Meteor суттєво посилить спроможності української авіації та оборони.
  • Винищувачі Gripen стануть довгою рукою української авіації у боротьбі з російськими ворожими КАБами на фронті.

Gripen з ракетами Meteor стануть “довгою рукою” ПС — Паліса

Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з ракетами «повітря-повітря» великої дальності Meteor.

Це не просто чергове посилення авіації. Це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони. Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту — це буде «довга рука» нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти.

Павло Паліса

Заступник керівника Офісу Президента 

Заступник керівника ОП нагадав, що «Gripen створювався для війни, де авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском ворога. Саме така війна сьогодні триває в Україні».

За його словами, «поява шведських винищувачів дає нам більше інструментів для боротьби з російською авіацією, ракетами, дронами й засобами ураження. Це значне посилення спроможностей Повітряних сил і поступове формування тієї системи, якою ми собі її уявляємо».

Паліса подякував Швеції і підкреслив, що «шведська підтримка України є послідовною стратегічною позицією держави, яка добре розуміє природу російської загрози».

Gripen для України — це внесок не лише в українську безпеку. Це внесок у безпеку всієї Європи.

Швеція виділила Україні пакет підтримки обсягом 2,7 млрд доларів, що включає кошти на виробництво дронів — майже 400 млн, а також передачу винищувачів Gripen.

