Швеція готова продати Україні винищувачі Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон офіційно підтвердив, що Україна має можливість придбати їхні літаки Gripen. Ба більше, вона може це зробити коштом європейських союзників.

Літаки Gripen для ЗСУ можуть придбати за гроші ЄС

Як повідомив Пол Йонсон, наразі команда українського лідера Володимир Зеленський дійсно розглядає такий сценарій, однак фінальне рішення поки не ухвалила.

Міністр оборони Швеції звернув увагу на те, що ЄС нещодавно узгодив надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро.

Що важливо розуміти, з них на оборону є можливість використати 60 млрд євро, пише TV4 (Nyheterna).

Завдяки цим 90 мільярдам євро, які нам вдалося забезпечити, Україна також захоче використати частину цих коштів, щоб розпочати фінансування Gripen та будівництва сильнішої протиповітряної оборони, — наголосив Пол Йонсон.

За його словами, поки складно окреслити конкретні терміни, коли для України може стати актуальним придбання Gripen.

Ми постійно працюємо над цим питанням і ведемо дуже інтенсивний діалог з Україною, — додав міністр оборони Швеції.

Нагадаємо, що JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab.