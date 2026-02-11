Чехія знайшла для України багато снарядів великого калібру

Як вдалося дізнатися журналістам, у межах "чеської ініціативи", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, вдалося знайти набагато більше снарядів, ніж планувалося.

Україна має шанс отримати дійсно багато снарядів

Один з військових керівників НАТО, який говорив зі ЗМІ на умовах анонімності, підтвертив суттєвий прогрес у цьому питання.

Це є важливим проривом, враховуючи те, що "чеська ініціатива" могла взагалі зупинитися після зміни уряду в країні.

Попри усі минулі побоювання, робота у цьому напрямку триває.

Чеська ініціатива діє і досі. Є політичні заяви на найвищому рівні (з чеського боку. — ред) про те, що вони продовжуватимуть координувати цю ініціативу, — заявило анонімне джерело ЗМІ. Поширити

На цьому тлі інсайдер також підтвердив, що Прага повідомила про "значну більшу кількість снарядів, ніж очікувалося", яку вдалося відшукати на ринку.