Чехія знайшла для України багато снарядів великого калібру

Як вдалося дізнатися журналістам, у межах "чеської ініціативи", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, вдалося знайти набагато більше снарядів, ніж планувалося.
Головні тези:
- Підтримка України залишається пріоритетом для Чехії та НАТО.
- Успішна робота учасників ініціативи дозволяє значно посилити обороноздатність ЗСУ.
Україна має шанс отримати дійсно багато снарядів
Один з військових керівників НАТО, який говорив зі ЗМІ на умовах анонімності, підтвертив суттєвий прогрес у цьому питання.
Це є важливим проривом, враховуючи те, що "чеська ініціатива" могла взагалі зупинитися після зміни уряду в країні.
Попри усі минулі побоювання, робота у цьому напрямку триває.
На цьому тлі інсайдер також підтвердив, що Прага повідомила про "значну більшу кількість снарядів, ніж очікувалося", яку вдалося відшукати на ринку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-