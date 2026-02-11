Чехія знайшла для України багато снарядів великого калібру
Категорія
Україна
Дата публікації

Чехія знайшла для України багато снарядів великого калібру

Україна має шанс отримати дійсно багато снарядів

Як вдалося дізнатися журналістам, у межах "чеської ініціативи", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, вдалося знайти набагато більше снарядів, ніж планувалося.

Головні тези:

  • Підтримка України залишається пріоритетом для Чехії та НАТО.
  • Успішна робота учасників ініціативи дозволяє значно посилити обороноздатність ЗСУ.

Україна має шанс отримати дійсно багато снарядів

Один з військових керівників НАТО, який говорив зі ЗМІ на умовах анонімності, підтвертив суттєвий прогрес у цьому питання.

Це є важливим проривом, враховуючи те, що "чеська ініціатива" могла взагалі зупинитися після зміни уряду в країні.

Попри усі минулі побоювання, робота у цьому напрямку триває.

Чеська ініціатива діє і досі. Є політичні заяви на найвищому рівні (з чеського боку. — ред) про те, що вони продовжуватимуть координувати цю ініціативу, — заявило анонімне джерело ЗМІ.

На цьому тлі інсайдер також підтвердив, що Прага повідомила про "значну більшу кількість снарядів, ніж очікувалося", яку вдалося відшукати на ринку.

Якщо оперувати цифрами, то вартість боєприпасів, доступних на ринку, становить 16 мільярдів євро. А ми плануємо постачання для України боєприпасів на суму щонайменше 5 мільярдів євро, — заявили в НАТО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони контролюють Бондарне та Никифорівку на Донеччині
Ситуація в Донецькій області - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила російський НПЗ, склади ПММ та МТЗ
Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про успішні удари Сил оборони України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський доручив посилити захист обʼєктів інфраструктури України
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?