Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом ночі 11 лютого Сили оборони Укаїни здійснили серію успішних ударів по російських воєнних цілях. Серед уражених об'єктів: нафтопереробний завод, склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження сил ворога.

Генштаб звітує про успішні удари Сил оборони України

Однієї з головних цілей для українських воїнів уночі 11 лютого став нафтопереробний завод "Волгоградський".

Що важливо розуміти, він знаходиться в н.п. Волгоград, Волгоградської області РФ та безпосередньо залучений до забезпечення армії РФ.

Після атаки Сил оборони на території НПЗ почалася масштабна пожежа.

Ба більше, вказано, що на тимчасово окупованій території українського Криму під удар ЗСУ потрапив склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Гучна “бавовна” цього разу гриміла недалеко від н.п. Лобанове.

На ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки зашарбників. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе наші воїни ударили по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Під удар українських воїнів також потрапив зенітний ракетний комплекс "Оса" на ТОТ Донеччини.

А в Херсонській області, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".