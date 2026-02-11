Україна уразила російський НПЗ, склади ПММ та МТЗ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила російський НПЗ, склади ПММ та МТЗ

Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про успішні удари Сил оборони України
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом ночі 11 лютого Сили оборони Укаїни здійснили серію успішних ударів по російських воєнних цілях. Серед уражених об'єктів: нафтопереробний завод, склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження сил ворога.

Головні тези:

  • Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
  • Результати нової “бавовни” будуть оголошені трохи пізніше.

Генштаб звітує про успішні удари Сил оборони України

Однієї з головних цілей для українських воїнів уночі 11 лютого став нафтопереробний завод "Волгоградський".

Що важливо розуміти, він знаходиться в н.п. Волгоград, Волгоградської області РФ та безпосередньо залучений до забезпечення армії РФ.

Після атаки Сил оборони на території НПЗ почалася масштабна пожежа.

Ба більше, вказано, що на тимчасово окупованій території українського Криму під удар ЗСУ потрапив склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Гучна “бавовна” цього разу гриміла недалеко від н.п. Лобанове.

На ТОТ Запорізької області, у районі н.п. Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі н.п. Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки зашарбників. Окрім того, у районі н.п. Гуляйполе наші воїни ударили по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Під удар українських воїнів також потрапив зенітний ракетний комплекс "Оса" на ТОТ Донеччини.

А в Херсонській області, у районі н.п. Воскресенське, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони контролюють Бондарне та Никифорівку на Донеччині
Ситуація в Донецькій області - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рада підтримала відстрочку для воїнів, які відслужили рік за "контрактом 18-24"
Верховна Рада України
Нові рішення Ради - що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Європарламент схвалив надання Україні 90 млрд євро кредиту
Європарламент
Голосування в Європарламенті пройшло успішно

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?