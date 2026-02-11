Рада підтримала відстрочку для воїнів, які відслужили рік за "контрактом 18-24"

11 лютого офіційно стало відомо, що Верховна рада України ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових, що відслужили рік за “контрактом 18-24”.
Головні тези:
- Рік тому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт “Контракт 18–24”.
- Йдеться про добровільну ініціативу для українців віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Нові рішення Ради — що відомо
11 лютого парламент України також підтримав законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання.
Щодня о 9:00 оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання лунатимуть через державні та приватні медіа, а також системи цивільного захисту.
Варто зазначити, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах.
Що стосується права на відстрочку для воїнів, які відслужили рік за “Контрактом 18–24”, то ухвалення цього рішення публічно вимагало Міноборони України.
Так, 10 лютого глава відомства Михайло Федоров закликав народних депутатів підтримати цей законопроєкт.
За словами Федорова, такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба — це усвідомлений вибір.
