Рада підтримала відстрочку для воїнів, які відслужили рік за "контрактом 18-24"

11 лютого офіційно стало відомо, що Верховна рада України ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових, що відслужили рік за “контрактом 18-24”.

Нові рішення Ради — що відомо

11 лютого парламент України також підтримав законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Щодня о 9:00 оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання лунатимуть через державні та приватні медіа, а також системи цивільного захисту.

Варто зазначити, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах.

Що стосується права на відстрочку для воїнів, які відслужили рік за “Контрактом 18–24”, то ухвалення цього рішення публічно вимагало Міноборони України.

Так, 10 лютого глава відомства Михайло Федоров закликав народних депутатів підтримати цей законопроєкт.

Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки, — наголосив міністр.

За словами Федорова, такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба — це усвідомлений вибір.