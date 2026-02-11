Рада поддержала отсрочку для воинов, отслуживших год по "контракту 18-24"

11 февраля официально стало известно, что Верховная рада Украины приняла законопроект об отсрочке для военных, отслуживших год по "контракту 18-24".

Новые решения Рада — что известно

11 февраля парламент Украины также поддержал законопроект об общенациональной минуте молчания.

Каждый день в 9:00 объявления об общенациональной минуте молчания будут раздаваться через государственные и частные медиа, а также системы гражданской защиты.

Следует отметить, что органы местного самоуправления должны обеспечить информирование на улицах, предприятиях и учреждениях.

Что касается права на отсрочку для воинов, отслуживших год по “Контракту 18-24”, то принятие этого решения публично требовало Минобороны Украины.

Так, 10 февраля глава ведомства Михаил Федоров призвал народных депутатов поддержать этот законопроект.

Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, добровольно выбирающих путь защитника. Мы должны сдержать обещания, — подчеркнул министр. Поделиться

По словам Федорова, такие инструменты повышают доверие к системе комплектования и государства, помогают строить современную профессиональную армию, где служба — осознанный выбор.