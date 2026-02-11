Силы обороны контролируют Бондарное и Никифоровку в Донецкой области.

Недавно российские захватчики распространили очередную серию фейков о захвате некоторых населенных пунктов в Донецкой области. Группировка войск "Восток" уже опровергла ложь врага об "оккупации" Бондарного и Никифоровки.

Ситуация в Донецкой области — последние подробности

Обнародованные сообщения о захвате Бондарного врагом не соответствуют действительности. Бондарное и Никифоровка находятся под контролем Сил обороны Украины, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что украинские воины продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

На Покровском направлении защитники смогли отразить 35 штурмовых действий врага.

По состоянию на 11 февраля Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска.

Не останавливаются поисково-штурмовые действия и ликвидация сил врага в городской застройке.

В Мирнограде наши воины держат определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда. Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение. Поделиться

Более того, указано, что удалось успешно поразить 73 пункта управления российских дронов.