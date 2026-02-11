Силы обороны контролируют Бондарное и Никифоровку в Донецкой области.

Недавно российские захватчики распространили очередную серию фейков о захвате некоторых населенных пунктов в Донецкой области. Группировка войск "Восток" уже опровергла ложь врага об "оккупации" Бондарного и Никифоровки.
Главные тезисы
- Украинские воины концентрируют не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов.
- Уничтожено 1620 БпЛА разных типов и 183 единицы другого вооружения и техники.
Ситуация в Донецкой области — последние подробности
Кроме того, указано, что украинские воины продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
На Покровском направлении защитники смогли отразить 35 штурмовых действий врага.
По состоянию на 11 февраля Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска.
Не останавливаются поисково-штурмовые действия и ликвидация сил врага в городской застройке.
Более того, указано, что удалось успешно поразить 73 пункта управления российских дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-