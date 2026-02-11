Украинские штурмовики зачистили два села на Запорожье — видео
Украинские воины рассказали о ситуации на Запорожье

Украинские воины рассказали о ситуации на Запорожье
Источник:  online.ua

33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск официально подтвердил, что провел новые успешные операции в пределах Запорожской области. Речь идет о зачистке сел Косовцево и Придорожное.

  • Командир батальона 33-го отдельного штурмового полка Кадет непосредственно руководил процессом зачистки.
  • Контрдиверсионная операция на этом участке фронта набирает обороты.

Украинские воины рассказали о ситуации на Запорожье

Согласно последним данным, 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на указанном направлении.

В рамках операции с. Косовцево, Запорожская область, зачищено от российских оккупантов, — сказано в официальном заявлении.

По состоянию на утро 11 февраля указанный населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Что важно понимать, контрдиверсионная операция украинских воинов продолжается по сей день.

Не так давно российские захватчики заявили об оккупации села Придорожное Запорожской области.

Враг, как всегда, зарисовывает свои карты в кредит, а затем в желании догнать «добычу» отправляет туда ДРГ, чтобы те установили тряпку. Результат таких "фотосессий" один — вражеская ДРГ уничтожена, над Придорожным развевается флаг Украины! — заявили в 33 ОШП.

