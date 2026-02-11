33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск официально подтвердил, что провел новые успешные операции в пределах Запорожской области. Речь идет о зачистке сел Косовцево и Придорожное.
Главные тезисы
- Командир батальона 33-го отдельного штурмового полка Кадет непосредственно руководил процессом зачистки.
- Контрдиверсионная операция на этом участке фронта набирает обороты.
Украинские воины рассказали о ситуации на Запорожье
Согласно последним данным, 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на указанном направлении.
По состоянию на утро 11 февраля указанный населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины.
Что важно понимать, контрдиверсионная операция украинских воинов продолжается по сей день.
Не так давно российские захватчики заявили об оккупации села Придорожное Запорожской области.
