Зеленский планирует референдум и выборы на 15 мая — инсайдеры

Согласно данным издания Financial Times, уже 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, глава государства Владимир Зеленский публично объявит о намерении провести референдум и президентские выборы 15 мая 2026 года.
Главные тезисы
- Зеленский вынужден спешно принимать решения под давлением со стороны команды Трампа.
- Официальная позиция Украины относительно возможных референдума и выборов должна быть объявлена в ближайшие недели.
Что известно о планах Зеленского
Журналисты утверждают, что они пообщались с украинскими и европейскими чиновниками, участвующими в планировании.
Также недавно стало известно, что согласно рамочному соглашению, которое обсуждают команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум в Украине.
Более того, скорее всего, украинские избиратели одновременно будут голосовать и на национальных выборах.
По словам инсайдеров, в окружении Зеленского обсуждается возможность проведения выборов и референдума 15 мая.
По всей вероятности, президент Украины выступит с официальным заявлением по этому поводу уже 24 февраля — именно в этот день исполнится уже 4 года, как украинцы сдерживают полномасштабное вторжение России.
Анонимные источники обращают внимание на то, что Владимир Зеленский вынужден спешно принимать решение под давлением со стороны команды Дональда Трампа.
Белый дом де-факто шантажирует Киев потерей американских гарантий безопасности, если в ближайшее время не будут проведены выборы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-