Зеленский планирует референдум и выборы на 15 мая — инсайдеры

Согласно данным издания Financial Times, уже 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, глава государства Владимир Зеленский публично объявит о намерении провести референдум и президентские выборы 15 мая 2026 года.

Что известно о планах Зеленского

Журналисты утверждают, что они пообщались с украинскими и европейскими чиновниками, участвующими в планировании.

Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом о возможном мирном соглашении с Россией. Поделиться

Также недавно стало известно, что согласно рамочному соглашению, которое обсуждают команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум в Украине.

Более того, скорее всего, украинские избиратели одновременно будут голосовать и на национальных выборах.

По словам инсайдеров, в окружении Зеленского обсуждается возможность проведения выборов и референдума 15 мая.

По всей вероятности, президент Украины выступит с официальным заявлением по этому поводу уже 24 февраля — именно в этот день исполнится уже 4 года, как украинцы сдерживают полномасштабное вторжение России.

Анонимные источники обращают внимание на то, что Владимир Зеленский вынужден спешно принимать решение под давлением со стороны команды Дональда Трампа.