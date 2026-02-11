Зеленский планирует референдум и выборы на 15 мая — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский планирует референдум и выборы на 15 мая — инсайдеры

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, уже 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, глава государства Владимир Зеленский публично объявит о намерении провести референдум и президентские выборы 15 мая 2026 года.

Главные тезисы

  • Зеленский вынужден спешно принимать решения под давлением со стороны команды Трампа.
  • Официальная позиция Украины относительно возможных референдума и выборов должна быть объявлена в ближайшие недели.

Что известно о планах Зеленского

Журналисты утверждают, что они пообщались с украинскими и европейскими чиновниками, участвующими в планировании.

Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом о возможном мирном соглашении с Россией.

Также недавно стало известно, что согласно рамочному соглашению, которое обсуждают команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа, любое мирное соглашение будет вынесено на референдум в Украине.

Более того, скорее всего, украинские избиратели одновременно будут голосовать и на национальных выборах.

По словам инсайдеров, в окружении Зеленского обсуждается возможность проведения выборов и референдума 15 мая.

По всей вероятности, президент Украины выступит с официальным заявлением по этому поводу уже 24 февраля — именно в этот день исполнится уже 4 года, как украинцы сдерживают полномасштабное вторжение России.

Анонимные источники обращают внимание на то, что Владимир Зеленский вынужден спешно принимать решение под давлением со стороны команды Дональда Трампа.

Белый дом де-факто шантажирует Киев потерей американских гарантий безопасности, если в ближайшее время не будут проведены выборы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия не может победить". Лавров заявил о тайных переговорах с Европой
Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредило 112 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 3 детей и мужчину на Харьковщине
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атаки России на Харьковщину – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?