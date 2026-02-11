Российские оккупанты убили 3 детей и мужчину на Харьковщине

В Харьковской области 10 февраля под российские удары попали 17 населённых пунктов. жертвами вражеских атак стали четыре человека, трое из них – дети. Также известно о шести пострадавших.
Главные тезисы
- Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 99 человек.
- В Южно-Слобожанском направлении россияне трижды попытались безуспешно прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.
Атаки России на Харьковщину — какие последствия
Об этом рассказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По словам последнего, в городе Богодухов погибли 34-летний мужчина, два двухлетних мальчика и годовалая девочка.
Кроме того, ранения получили 35-летняя беременная и 73-летняя женщины;
Для атак на Харьковскую область армия РФ применяла разные виды вооружения:
1 ракету С-300;
1 КОБ;
13 БпЛА типа «Герань-2»;
2 БпЛА типа «Ланцет»;
4 БпЛА типа «Молния»;
3 fpv-дроны;
11 БпЛА (тип устанавливается).
Олег Синегубов также добавил, что враг снова повредил, а иногда даже разрушил объекты гражданской инфраструктуры.
