Российские оккупанты убили 3 детей и мужчину на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили 3 детей и мужчину на Харьковщине

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атаки России на Харьковщину – какие последствия
Read in English
Читати українською

В Харьковской области 10 февраля под российские удары попали 17 населённых пунктов. жертвами вражеских атак стали четыре человека, трое из них – дети. Также известно о шести пострадавших.

Главные тезисы

  • Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 99 человек.
  • В Южно-Слобожанском направлении россияне трижды попытались безуспешно прорвать оборонительные рубежи украинских воинов.

Атаки России на Харьковщину — какие последствия

Об этом рассказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По словам последнего, в городе Богодухов погибли 34-летний мужчина, два двухлетних мальчика и годовалая девочка.

Кроме того, ранения получили 35-летняя беременная и 73-летняя женщины;

В селе Одрадне Шевченковского общества пострадали 58-летняя и 87-летняя женщины; в пос. Золочев пострадал 48-летний мужчина; в с. Оскол пострадал 37-летний мужчина. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 5 февраля пострадал в результате обстрела в с. Колодезное Дворичанской общины.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Для атак на Харьковскую область армия РФ применяла разные виды вооружения:

  • 1 ракету С-300;

  • 1 КОБ;

  • 13 БпЛА типа «Герань-2»;

  • 2 БпЛА типа «Ланцет»;

  • 4 БпЛА типа «Молния»;

  • 3 fpv-дроны;

  • 11 БпЛА (тип устанавливается).

Олег Синегубов также добавил, что враг снова повредил, а иногда даже разрушил объекты гражданской инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия не может победить". Лавров заявил о тайных переговорах с Европой
Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мирные переговоры Украины, РФ и США — инсайдеры сообщили неутешительные новости
Переговоры в Абу-Даби – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредило 112 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?