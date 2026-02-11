Российские оккупанты убили 3 детей и мужчину на Харьковщине

В Харьковской области 10 февраля под российские удары попали 17 населённых пунктов. жертвами вражеских атак стали четыре человека, трое из них – дети. Также известно о шести пострадавших.

Атаки России на Харьковщину — какие последствия

Об этом рассказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По словам последнего, в городе Богодухов погибли 34-летний мужчина, два двухлетних мальчика и годовалая девочка.

Кроме того, ранения получили 35-летняя беременная и 73-летняя женщины;

В селе Одрадне Шевченковского общества пострадали 58-летняя и 87-летняя женщины; в пос. Золочев пострадал 48-летний мужчина; в с. Оскол пострадал 37-летний мужчина. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 5 февраля пострадал в результате обстрела в с. Колодезное Дворичанской общины. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Для атак на Харьковскую область армия РФ применяла разные виды вооружения:

1 ракету С-300;

1 КОБ;

13 БпЛА типа «Герань-2»;

2 БпЛА типа «Ланцет»;

4 БпЛА типа «Молния»;

3 fpv-дроны;

11 БпЛА (тип устанавливается).

Олег Синегубов также добавил, что враг снова повредил, а иногда даже разрушил объекты гражданской инфраструктуры.