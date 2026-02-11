Російські окупанти вбили 3 дітей і чоловіка на Харківщині
Російські окупанти вбили 3 дітей і чоловіка на Харківщині

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атаки Росії на Харківщину - які наслідки
У Харківській області 10 лютого під російські удари потрапили 17 населених пунктів. жертвами ворожих атак стали четверо людей, троє з них – діти. Також відомо про 6 потерпілих.

Головні тези:

  • Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 99 людей.
  • На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі спробували безуспішно прорвати оборонні рубежі українських воїнів.

Атаки Росії на Харківщину — які наслідки

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами останнього, у місті Богодухів загинули 34-річний чоловік, два дворічні хлопчики і однорічна дівчинка.

Окрім того, поранення отримали 35-річна вагітна та 73-річна жінки;

У селі Одрадне Шевченківської громади постраждали 58-річна і 87-річна жінки; у сел. Золочів постраждав 48-річний чоловік; у с. Оскіл постраждав 37-річний чоловік. Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 5 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Для атак на Харківську область армія РФ застосовувала різні види озброєння:

  • 1 ракету С-300;

  • 1 КАБ;

  • 13 БпЛА типу «Герань-2»;

  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;

  • 4 БпЛА типу «Молнія»;

  • 3 fpv-дрони;

  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Олег Синєгубов також додав, що ворог знову пошкодив, а подекуди навіть зруйнував обʼєкти цивільної інфраструктури.

