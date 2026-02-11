Російські окупанти вбили 3 дітей і чоловіка на Харківщині

У Харківській області 10 лютого під російські удари потрапили 17 населених пунктів. жертвами ворожих атак стали четверо людей, троє з них – діти. Також відомо про 6 потерпілих.
Головні тези:
- Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 99 людей.
- На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі спробували безуспішно прорвати оборонні рубежі українських воїнів.
Атаки Росії на Харківщину — які наслідки
Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами останнього, у місті Богодухів загинули 34-річний чоловік, два дворічні хлопчики і однорічна дівчинка.
Окрім того, поранення отримали 35-річна вагітна та 73-річна жінки;
Для атак на Харківську область армія РФ застосовувала різні види озброєння:
1 ракету С-300;
1 КАБ;
13 БпЛА типу «Герань-2»;
2 БпЛА типу «Ланцет»;
4 БпЛА типу «Молнія»;
3 fpv-дрони;
11 БпЛА (тип встановлюється).
Олег Синєгубов також додав, що ворог знову пошкодив, а подекуди навіть зруйнував обʼєкти цивільної інфраструктури.
