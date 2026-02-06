Мирні переговори України, РФ і США — інсайдери повідомили невтішні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Мирні переговори України, РФ і США — інсайдери повідомили невтішні новини

Переговори в Абу-Дабі - що відомо
Read in English
Джерело:  The New York Times

Як стверджують анонімні джерела The New York Times, новий раунд перемовин між українцями, росіянами та американцями в Абу-Дабі не призвів до очікуваного прогресу. Також вказано, що ситуація виглядає так, ніби Київ, Москва та Вашингтон потрапили у глухий кут.

Головні тези:

  • Український політолог Володимир Фесенко заявив, що вважає ці переговори "проміжними".
  • Загалом Путін всіляко демонструє, що не збирається завершувати війну.

Переговори в Абу-Дабі — що відомо

За словами інсайдерів, попри те, що переговори тривали два дні, жодного суттєвого прориву у питаннях завершення війни досягти не вдалося.

Попри це, сторони все ж змоглт домовитися про обмін військовополоненими.

Головні камені спотикання досі залишаються незмінними — контроль над окупованими територіями та гарантії безпеки для України.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що сторони погодили обмін 314 полоненими, назвавши це результатом "детальних і продуктивних мирних переговорів". Водночас аналітики наголошують, що подібні обміни між Україною та Росією не є свідченням стратегічного зрушення.

Журналісти звертають увагу на те, що переговори відбувалися на тлі нових масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

На переконання аналітиків, це свідчить лише про те, що Путін насправді не збирається завершувати війну, адже вірить, що все ще може змусити українців капітулювати.

