Мирні переговори України, РФ і США — інсайдери повідомили невтішні новини

Як стверджують анонімні джерела The New York Times, новий раунд перемовин між українцями, росіянами та американцями в Абу-Дабі не призвів до очікуваного прогресу. Також вказано, що ситуація виглядає так, ніби Київ, Москва та Вашингтон потрапили у глухий кут.

Переговори в Абу-Дабі — що відомо

За словами інсайдерів, попри те, що переговори тривали два дні, жодного суттєвого прориву у питаннях завершення війни досягти не вдалося.

Попри це, сторони все ж змоглт домовитися про обмін військовополоненими.

Головні камені спотикання досі залишаються незмінними — контроль над окупованими територіями та гарантії безпеки для України.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що сторони погодили обмін 314 полоненими, назвавши це результатом "детальних і продуктивних мирних переговорів". Водночас аналітики наголошують, що подібні обміни між Україною та Росією не є свідченням стратегічного зрушення. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що переговори відбувалися на тлі нових масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.