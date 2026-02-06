У Москві невідомий стріляв у заступника глави ГРУ РФ

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що генерал-лейтенант, перший заступник начальника ГРУ Володимир Алєксєєв опинився в лікарні після того, як невідомий кілер вистрелив у нього кілька разів.

Замах на російського генерал-лейтенанта Алєксєєва — як все було

Цю інформацію уже підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

За її словами, невідомивй скоїв замах на заступника глави ГРУ на 24 поверсі будинку на Волоколамському шосе.

Окрім того, стверджується, що кілер кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого втік з місця події.

Внаслідок стрілянини російський воєнний злочинець отримав поранення та був шпиталізований.

Що важливо розуміти, Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації.

Багатьом він запам’ятався тим, 2023 році, під час заколоту Пригожина виступав із відеозверненням до бійців ПВК “Вагнер”.

Поплічник Путіна закликав їх відмовитися від подальших дій та брав участь у переговорах із керівником ПВК Євгеном Пригожиним.

До слова, Алексєєв є уродженцем Вінницької області, а саме населеного пункту Голодьки.

Його називають одним з кураторів вже ліквідованої ПВК “Вагнер”.