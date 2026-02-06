В Москве неизвестный стрелял в замглавы ГРУ РФ

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что генерал-лейтенант, первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, оказался в больнице после того, как неизвестный киллер выстрелил в него несколько раз.

Покушение на российского генерал-лейтенанта Алексеева — как все было

Эту информацию уже подтвердила официальная представительница Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, неизвестный совершил покушение на заместителя главы ГРУ на 24 этаже дома на Волоколамском шоссе.

Кроме того, утверждается, что киллер несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы российский военный преступник получил ранения и был госпитализирован.

Что важно понимать, Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Многим он запомнился тем, что в 2023 году, во время мятежа Пригожина, выступал с видеообращением к бойцам ЧВК "Вагнер".

Приспешник Путина призвал их отказаться от дальнейших действий и участвовал в переговорах с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным.

К слову, Алексеев уроженец Винницкой области, а именно населенного пункта Голодьки.

Его называют одним из кураторов уже ликвидированной ЧВК "Вагнер".