В Москве неизвестный стрелял в замглавы ГРУ РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве неизвестный стрелял в замглавы ГРУ РФ

Покушение на российского генерал-лейтенанта Алексеева – как все было
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что генерал-лейтенант, первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, оказался в больнице после того, как неизвестный киллер выстрелил в него несколько раз.

Главные тезисы

  • Неизвестный скрылся с места событий, поймать его до сих пор не смогли.
  • Алексеев известен как куратор уже ликвидированной ЧВК "Вагнер".

Покушение на российского генерал-лейтенанта Алексеева — как все было

Эту информацию уже подтвердила официальная представительница Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, неизвестный совершил покушение на заместителя главы ГРУ на 24 этаже дома на Волоколамском шоссе.

Кроме того, утверждается, что киллер несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы российский военный преступник получил ранения и был госпитализирован.

Что важно понимать, Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Многим он запомнился тем, что в 2023 году, во время мятежа Пригожина, выступал с видеообращением к бойцам ЧВК "Вагнер".

Приспешник Путина призвал их отказаться от дальнейших действий и участвовал в переговорах с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным.

К слову, Алексеев уроженец Винницкой области, а именно населенного пункта Голодьки.

Его называют одним из кураторов уже ликвидированной ЧВК "Вагнер".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия не может победить". Лавров заявил о тайных переговорах с Европой
Лавров уверяет, что Москва возобновила диалог с Европой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска уничтожили российскую станцию управления БпЛА
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп уверяет, что спас Украину от ядерной войны
Donald Trump
Трамп придумал для себя новые "победы"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?