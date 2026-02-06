Украинские войска уничтожили российскую станцию управления БпЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что 5 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно ликвидировали пункт управления, наземную станцию управления БПЛА, восемь средств вражеских РВИА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель армии РФ.

Потери российской армии по состоянию на 6 февраля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 244 560 (+720) человек;

танков — 11 648 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 24 007 (+11) ед;

артиллерийских систем — 37 014 (+39) ед;

РСЗО — 1 637 (+1) ед;

средств ПВО — 1295 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 125 920 (+826) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 77 311 (+162) ед;

специальной техники — 4063 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 197 управляемых авиабомб. Поделиться

Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и произвел 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 из реактивных систем залпового огня.