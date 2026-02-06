Украинские войска уничтожили российскую станцию управления БпЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что 5 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно ликвидировали пункт управления, наземную станцию управления БПЛА, восемь средств вражеских РВИА, четыре района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1444-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 152 боевых столкновения.
Потери российской армии по состоянию на 6 февраля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 244 560 (+720) человек;
танков — 11 648 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 24 007 (+11) ед;
артиллерийских систем — 37 014 (+39) ед;
РСЗО — 1 637 (+1) ед;
средств ПВО — 1295 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 125 920 (+826) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 77 311 (+162) ед;
специальной техники — 4063 (+1) ед.
Кроме того, задействовал для поражения 6235 дронов-камикадзе и произвел 3044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-