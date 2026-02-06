Российские оккупанты убили 3 гражданских на Запорожье и Днепропетровщине

В течение 5-6 февраля армия РФ продолжала активно атаковать разные регионы Украины. Так, в Запорожской области вражеское нападение унесло жизни двух мирных жителей. На Днепропетровщине местные власти сообщают об одном погибшем.

Последствия атак России на Запорожье и Днепропетровщину

Последние подробности сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он официально подтвердил, что армия РФ ударила дроном по жилой застройке.

Россияне ударили беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибли супруги — 49-летний мужчина и 48-летняя женщина. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Кроме того, сообщается, что от ночных атак врага на Запорожье пострадал 14-летний юноша.

Под удар россиян попали несколько жилых домов, а в результате разрушения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались 12 тысяч жителей области.

Относительно ситуации на Днепропетровщине, то о ней рассказал глава местной ОВА Александр Ганжа.

По его словам, от атак противника пострадали Васильковская, Маломихайловская, Славянская, Покровская общины Синельниковского района. Армия РФ использовала дроны и КАБы.

Погиб мужчина, еще два человека пострадали. Начались пожары. Разрушены 2 частных дома, 6 — повреждены. Изуродованы и 6 двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка, гараж. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

Также не утихали воздушные нападения врага на Никопольщину — райцентр и Покровскую общину.