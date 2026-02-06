Российские оккупанты убили 3 гражданских на Запорожье и Днепропетровщине

В течение 5-6 февраля армия РФ продолжала активно атаковать разные регионы Украины. Так, в Запорожской области вражеское нападение унесло жизни двух мирных жителей. На Днепропетровщине местные власти сообщают об одном погибшем.
- На Запорожье получил ранения 14-летний парень.
- В Днепропетровской области известно о 2 пострадавших.
Последствия атак России на Запорожье и Днепропетровщину
Последние подробности сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он официально подтвердил, что армия РФ ударила дроном по жилой застройке.
Кроме того, сообщается, что от ночных атак врага на Запорожье пострадал 14-летний юноша.
Под удар россиян попали несколько жилых домов, а в результате разрушения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались 12 тысяч жителей области.
Относительно ситуации на Днепропетровщине, то о ней рассказал глава местной ОВА Александр Ганжа.
По его словам, от атак противника пострадали Васильковская, Маломихайловская, Славянская, Покровская общины Синельниковского района. Армия РФ использовала дроны и КАБы.
Также не утихали воздушные нападения врага на Никопольщину — райцентр и Покровскую общину.
Россияне активно били с артиллерии и FPV-дронами. Под удары попали 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод.
