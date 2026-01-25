Трамп ведет двойную игру против Путина — Кремль паникует

Никто на международной арене не способен спрогнозировать следующий шаг президента США Дональда Трампа. Как выяснилось, российский диктатор Владимир Путин не стал исключением. Именно поэтому он не знает, чего дальше ожидать, что именно сделает американский лидер и какое влияние это будет иметь на Россию.

Трамп стал крайне опасным для Путина

Несмотря на то, что глава Белого дома демонстрирует публичную приверженность российскому диктатору, его действия свидетельствуют о другом — Трамп делает только то, что выгодно ему.

Мы надеялись получить обязательства по территориальным уступкам (Украины — ред.), но в конце концов пришлось согласиться с американцами, — пожаловался журналистам один из российских инсайдеров внешней политики. Поделиться

Трамп уже много раз давал понять, что готов использовать свое влияние, чтобы принудить Москву к уступкам.

Журналисты обращают внимание на то, что его политика непредсказуема и часто эгоистична, создает риски.

Путин не может игнорировать тот факт, что уступки России идут параллельно жесткому давлению на союзников Кремля: от санкций до вмешательств в Венесуэле и Иране.