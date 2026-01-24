Трамп поставил Зеленского перед самым сложным выбором за все время войны

Как отмечает издание Corriere della Sera, прямо сейчас глава государства Владимир Зеленский должен сделать судьбоносный выбор для Украины и ее будущего. С одной стороны — гарантии безопасности от США и другие выгодные соглашения для восстановления страны, а с другой — крайне болезненные уступки в Донецкой области.
Главные тезисы
- Трамп давит на Зеленского, пытаясь быстро завершить войну.
- Однако для Украины некоторые его предложения крайне болезненны и опасны.
Трамп пытается загнать Зеленского в тупик
На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский лидер официально подтвердил, что Киев и Вашингтон работают над мирными документами.
Более того, он добавил, что переговорные команды находятся "на финальной прямой".
Согласно последним данным, на столе переговоров находятся по меньшей мере 4 документа:
общий "подписной" рамочный документ;
три ключевых соглашения, среди которых и по Донецкой области.
Команда Путина активно добивается того, чтобы Украина отдала России часть Донецкой области, которую не может сама захватить — речь идет о около 20% региона.
Пока Кремль не требует от Киева юридического признания суверенитета РФ над этой территорией, однако Украине от этого не легче.
В Офисе президента Украины все прекрасно понимают, что потеря донецких укреплений откроет России путь в Днепр, а дальше — в Одессу.
Именно поэтому сейчас Владимир Зеленский оказался перед самым сложным выбором с момента начала войны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-