Трамп поставил Зеленского перед самым сложным выбором за все время войны

Как отмечает издание Corriere della Sera, прямо сейчас глава государства Владимир Зеленский должен сделать судьбоносный выбор для Украины и ее будущего. С одной стороны — гарантии безопасности от США и другие выгодные соглашения для восстановления страны, а с другой — крайне болезненные уступки в Донецкой области.

Трамп пытается загнать Зеленского в тупик

На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский лидер официально подтвердил, что Киев и Вашингтон работают над мирными документами.

Более того, он добавил, что переговорные команды находятся "на финальной прямой".

Согласно последним данным, на столе переговоров находятся по меньшей мере 4 документа:

общий "подписной" рамочный документ;

три ключевых соглашения, среди которых и по Донецкой области.

Команда Путина активно добивается того, чтобы Украина отдала России часть Донецкой области, которую не может сама захватить — речь идет о около 20% региона.

Пока Кремль не требует от Киева юридического признания суверенитета РФ над этой территорией, однако Украине от этого не легче.

В Офисе президента Украины все прекрасно понимают, что потеря донецких укреплений откроет России путь в Днепр, а дальше — в Одессу.

Это означает потеря доступа к Черному морю и критическую зависимость украинского экспорта от Москвы. Поделиться

Именно поэтому сейчас Владимир Зеленский оказался перед самым сложным выбором с момента начала войны.