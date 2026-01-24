Трамп поставив Зеленського перед найскладнішим вибором за весь час війни

Як зазначає видання Corriere della Sera, просто зараз глава держави Володимир Зеленський повинен зробити доленосний вибір для України та її майбутнього. З одного боку — гарантії безпеки від США та інші вигідні угоди для відновлення країни, а з іншого — вкрай болючі поступки щодо Донецької області.

Трамп намагається загнати Зеленського у глухий кут

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі український лідер офіційно підтвердив, що Київ та Вашингтон кожного працюють над мирними документами.

Ба більше, він додав, що переговорні команди перебувають "на фінальній прямій".

Згідно з останніми даними, на столі переговорів перебувають щонайменше 4 документи:

загальний "підписний" рамковий документ;

три ключові угоди, серед яких найконтроверсійніша — щодо Донецької області.

Команда Путіна активно добивається того, щоб Україна віддала Росії частину Донецької області, яку не може сама захопити — йдеться про близько 20% регіону.

Поки Кремль не вигамає від Києва юридичного визнання суверенітету РФ над цією територією, однак Україні від цього не легше.

В Офісі президента України всі чудово розуміють, що втрата донецьких укріплень відкриє Росії шлях до Дніпра, а далі — до Одеси.

Це означатиме втрату доступу до Чорного моря та критичну залежність українського експорту від Москви. Поширити

Саме тому просто зараз Володимир Зеленський опинився перед найскладнішим вибором з моменту початку війни.