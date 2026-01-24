Трамп поставив Зеленського перед найскладнішим вибором за весь час війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп поставив Зеленського перед найскладнішим вибором за весь час війни

Зеленський
Джерело:  Corriere della Sera

Як зазначає видання Corriere della Sera, просто зараз глава держави Володимир Зеленський повинен зробити доленосний вибір для України та її майбутнього. З одного боку — гарантії безпеки від США та інші вигідні угоди для відновлення країни, а з іншого — вкрай болючі поступки щодо Донецької області.

Головні тези:

  • Трамп тисне на Зеленського, намагаючись швидко завершити війну.
  • Однак для України деякі його пропозиції є вкрай болючими та небезпечними.

Трамп намагається загнати Зеленського у глухий кут

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі український лідер офіційно підтвердив, що Київ та Вашингтон кожного працюють над мирними документами.

Ба більше, він додав, що переговорні команди перебувають "на фінальній прямій".

Згідно з останніми даними, на столі переговорів перебувають щонайменше 4 документи:

  • загальний "підписний" рамковий документ;

  • три ключові угоди, серед яких найконтроверсійніша — щодо Донецької області.

Команда Путіна активно добивається того, щоб Україна віддала Росії частину Донецької області, яку не може сама захопити — йдеться про близько 20% регіону.

Поки Кремль не вигамає від Києва юридичного визнання суверенітету РФ над цією територією, однак Україні від цього не легше.

В Офісі президента України всі чудово розуміють, що втрата донецьких укріплень відкриє Росії шлях до Дніпра, а далі — до Одеси.

Це означатиме втрату доступу до Чорного моря та критичну залежність українського експорту від Москви.

Саме тому просто зараз Володимир Зеленський опинився перед найскладнішим вибором з моменту початку війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вирішила придбати одразу 18 систем ППО IRIS-T
Україна налаштована суттєво посилити свою ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Покровськ і Мирноград. У ДШВ озвучили новий прогноз
Ласійчук
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін почав реалізовувати новий план щодо України та США
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?