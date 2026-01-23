Україна вирішила придбати одразу 18 систем ППО IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вирішила придбати одразу 18 систем ППО IRIS-T

Україна налаштована суттєво посилити свою ППО
Джерело:  DW

Українська влада уже замовила 18 нових систем протиповітряної оборони IRIS-T. Що важливо розуміти, їх повинна виготовити німецька компанія Diehl Defence.

Головні тези:

  • Наразі Україна має у своєму розпорядженні 9 вогневих установок IRIS-T.
  • Diehl Defence має намір розширити виробництво вогневих установок для  IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

Україна налаштована суттєво посилити свою ППО

З заявою з цього приводу виступив генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух.

Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні в Україні експлуатується 9 вогневих установок IRIS-T.

Однак, враховуючи те, що російський терор постійно посилюється, кількість систем ППО потрібно збільшувати.

Гельмут Раух повідомив, що його компанія має намір суттєво розширити виробництво вогневих установок для систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок — приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво, — пояснив він.

За словами Рауха, команда Diehl Defence вже активно працює над розробкою ракети IRIS-T SLX, дальність польоту котрої сягатиме 80 кілометрів.

Вона може надійти в серійне виробництво уже за 3 роки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Водолази ДСНС України 6 діб проводили унікальну підводну спецоперацію — відео
ДСНС України
Унікальна спецоперація водолазів ДСНС - як це було
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль неочікувано пропонує свої гроші для відбудови України
Ушаков
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін втрачає ще одного великого покупця російської нафти
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?