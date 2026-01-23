Україна вирішила придбати одразу 18 систем ППО IRIS-T

Українська влада уже замовила 18 нових систем протиповітряної оборони IRIS-T. Що важливо розуміти, їх повинна виготовити німецька компанія Diehl Defence.
Головні тези:
- Наразі Україна має у своєму розпорядженні 9 вогневих установок IRIS-T.
- Diehl Defence має намір розширити виробництво вогневих установок для IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.
Україна налаштована суттєво посилити свою ППО
З заявою з цього приводу виступив генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух.
Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні в Україні експлуатується 9 вогневих установок IRIS-T.
Однак, враховуючи те, що російський терор постійно посилюється, кількість систем ППО потрібно збільшувати.
Гельмут Раух повідомив, що його компанія має намір суттєво розширити виробництво вогневих установок для систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.
За словами Рауха, команда Diehl Defence вже активно працює над розробкою ракети IRIS-T SLX, дальність польоту котрої сягатиме 80 кілометрів.
Вона може надійти в серійне виробництво уже за 3 роки.
