Путін втрачає ще одного великого покупця російської нафти

За словами анонімних джерел інфоагенції Reuters, провідна індійська нафтова компанія Indian oil наразі робить все можливе, щоб замінити російську нафту. Так, вона уже придбала 7 мільйонів барелів “чорного золота” з різних джерел.

Росія втрачає свої позиції на ринку нафти

Як стверджують інсайдери, індійський нафтопереробник придбав 1 млн барелів нафти з Об’єднаних арабських еміратів у компанії Shell та 2 млн барелів нафти сорту Upper Zakum у торгової компанії Mercuria.

На цьому він вирішив не зупинятися та купив 2 мільйона барелів нафти з Анголи у компанії Exxon, а також 2 мільйони барелів бразильської сировини у компанії Petrobras.

Журналісти звертають увагу на те, що індійські нафтопереробники відмовляються від закупівлі нафти в Росії та збільшують її імпорт з Близького Сходу.

Цілком імовірно, що такий підхід до справ допоможе Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США про зниження мит.

Що важливо розуміти, Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.