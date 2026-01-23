Путін втрачає ще одного великого покупця російської нафти
Путін втрачає ще одного великого покупця російської нафти

Путін
Джерело:  Reuters

За словами анонімних джерел інфоагенції Reuters, провідна індійська нафтова компанія Indian oil наразі робить все можливе, щоб замінити російську нафту. Так, вона уже придбала 7 мільйонів барелів “чорного золота” з різних джерел.

Головні тези:

  • Тиск США на Індію уже дає свої результати.
  • Нью-Делі хоче підписати торговельну угоду з США щодо зниження мит.

Росія втрачає свої позиції на ринку нафти

Як стверджують інсайдери, індійський нафтопереробник придбав 1 млн барелів нафти з Об’єднаних арабських еміратів у компанії Shell та 2 млн барелів нафти сорту Upper Zakum у торгової компанії Mercuria.

На цьому він вирішив не зупинятися та купив 2 мільйона барелів нафти з Анголи у компанії Exxon, а також 2 мільйони барелів бразильської сировини у компанії Petrobras.

Журналісти звертають увагу на те, що індійські нафтопереробники відмовляються від закупівлі нафти в Росії та збільшують її імпорт з Близького Сходу.

Цілком імовірно, що такий підхід до справ допоможе Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США про зниження мит.

Що важливо розуміти, Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Однак не так давно ситуація різко змінилася, адже індійські НПЗ скоротили закупівлю російської сировини після санкцій США проти "Лукойла" та "Роснефти".

