"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер

Сполучені Штати вже розпочали процес розвантаження нафти з російського танкера Marinera, який нещодавно був захоплений американськими силами. Про це повідомив президент Дональд Трамп.

Трамп хизується успішною операцією своїх сил

Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що танкер Marinera прямував в регіоні Венесуели у супроводі російських кораблів.

Попри це, наявність останніх нічого не змінила, адже росіяни злякалися вступати в конфронтацію з американськими військовими.

Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там ішов. У нього був супровід із російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватися з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер офіційно підтвердив, що просто зараз США розвантажують нафту на величезні суми.

Це нафта на мільярди і мільярди доларів... — стверджує Трамп.

Що також цікаво, президент США не захтів відповідати на запитання журналіста про те, чи мав він розмову з російським диктатором Володимиром Путіним після захоплення танкера.