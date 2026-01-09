"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер

Сполучені Штати вже розпочали процес розвантаження нафти з російського танкера Marinera, який нещодавно був захоплений американськими силами. Про це повідомив президент Дональд Трамп.
Головні тези:
- Трамп заявив про значні обсяги нафти, які отримали США.
- Він не захотів розповідати, чи обговорював цю ситуацію з Путіним.
Трамп хизується успішною операцією своїх сил
Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що танкер Marinera прямував в регіоні Венесуели у супроводі російських кораблів.
Попри це, наявність останніх нічого не змінила, адже росіяни злякалися вступати в конфронтацію з американськими військовими.
На цьому тлі американський лідер офіційно підтвердив, що просто зараз США розвантажують нафту на величезні суми.
Що також цікаво, президент США не захтів відповідати на запитання журналіста про те, чи мав він розмову з російським диктатором Володимиром Путіним після захоплення танкера.
