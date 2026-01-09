"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер

Соединенные Штаты уже начали процесс разгрузки нефти с российского танкера Marinera, который недавно захватили американские силы. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

Трамп кичится успешной операцией своих сил

Глава Белого дома официально подтвердил, что танкер Marinera находился в регионе Венесуэлы в сопровождении российских кораблей.

Несмотря на это, наличие последних ничего не изменило, ведь россияне испугались вступать в конфронтацию с американскими военными.

Вы знаете, мы перехватили там российский грузовой корабль. У него было сопровождение с российскими кораблями, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер официально подтвердил, что прямо сейчас США разгружают нефть на огромные суммы.

Это нефть на миллиарды и миллиарды долларов... — утверждает Трамп. Поделиться

Что также интересно, президент США не захотел отвечать на вопросы журналиста о том, был ли у него разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после захвата танкера.