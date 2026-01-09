"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер

Соединенные Штаты уже начали процесс разгрузки нефти с российского танкера Marinera, который недавно захватили американские силы. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Трамп заявил о значительных объемах нефти, которые получили США.
- Он не захотел рассказывать, обсуждал ли эту ситуацию с Путиным.
Трамп кичится успешной операцией своих сил
Глава Белого дома официально подтвердил, что танкер Marinera находился в регионе Венесуэлы в сопровождении российских кораблей.
Несмотря на это, наличие последних ничего не изменило, ведь россияне испугались вступать в конфронтацию с американскими военными.
На этом фоне американский лидер официально подтвердил, что прямо сейчас США разгружают нефть на огромные суммы.
Что также интересно, президент США не захотел отвечать на вопросы журналиста о том, был ли у него разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после захвата танкера.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-