"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер
"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер

Трамп кичится успешной операцией своих сил
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Соединенные Штаты уже начали процесс разгрузки нефти с российского танкера Marinera, который недавно захватили американские силы. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Трамп заявил о значительных объемах нефти, которые получили США.
  • Он не захотел рассказывать, обсуждал ли эту ситуацию с Путиным.

Глава Белого дома официально подтвердил, что танкер Marinera находился в регионе Венесуэлы в сопровождении российских кораблей.

Несмотря на это, наличие последних ничего не изменило, ведь россияне испугались вступать в конфронтацию с американскими военными.

Вы знаете, мы перехватили там российский грузовой корабль. У него было сопровождение с российскими кораблями, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть.

На этом фоне американский лидер официально подтвердил, что прямо сейчас США разгружают нефть на огромные суммы.

Это нефть на миллиарды и миллиарды долларов... — утверждает Трамп.

Что также интересно, президент США не захотел отвечать на вопросы журналиста о том, был ли у него разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после захвата танкера.

