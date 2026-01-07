Военные США захватили еще один танкер РФ вблизи Венесуэлы — видео

Помимо танкера Marinera под флагом РФ у берегов Венесуэлы 7 января американские военные задержали второй российский танкер - Sophia. Об этом сообщило Южное командование США.
- Американские военные задержали два российских танкера под санкциями в Карибском море у берегов Венесуэлы.
- Захваченные суда Sophia и Marinera осуществляли незаконную деятельность и сопровождаются в Соединенные Штаты для юридических процедур.
- Мировые преступники должны понимать, что не уйдут от ответственности, даже в международных водах.
Задержанное судно M/T Sophia осуществляло операции в международных водах и проводило незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения.
По заявлению командования, операцию провели на рассвете Министерство обороны США по координации с Министерством внутренней безопасности.
Судно, не имеющее государственного флага, осуществляло незаконную деятельность и было задержано без инцидентов. Береговая охрана США сопровождает Sophia в Соединенные Штаты для дальнейших юридических процедур.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk
Мировые преступники должны знать: вы можете убежать, но вам не спрятаться, — отметила Ноем.
6 января Медведев угрожал Госдепу США "не играть с Россией", а сегодня 2 российских танкера захвачены прямо перед военными кораблями РФ.
