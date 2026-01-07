Военные США захватили еще один танкер РФ вблизи Венесуэлы — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Военные США захватили еще один танкер РФ вблизи Венесуэлы — видео

танкер
Читати українською
Источник:  online.ua

Помимо танкера Marinera под флагом РФ у берегов Венесуэлы 7 января американские военные задержали второй российский танкер - Sophia. Об этом сообщило Южное командование США.

Главные тезисы

  • Американские военные задержали два российских танкера под санкциями в Карибском море у берегов Венесуэлы.
  • Захваченные суда Sophia и Marinera осуществляли незаконную деятельность и сопровождаются в Соединенные Штаты для юридических процедур.
  • Мировые преступники должны понимать, что не уйдут от ответственности, даже в международных водах.

США захватили второй подсанкционный танкер РФ в Карибском море

Задержанное судно M/T Sophia осуществляло операции в международных водах и проводило незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения.

По заявлению командования, операцию провели на рассвете Министерство обороны США по координации с Министерством внутренней безопасности.

Судно, не имеющее государственного флага, осуществляло незаконную деятельность и было задержано без инцидентов. Береговая охрана США сопровождает Sophia в Соединенные Штаты для дальнейших юридических процедур.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что танкеры Bella-1 и Sophia либо направлялись в Венесуэлу, либо раньше заходили в венесуэльские порты.

Мировые преступники должны знать: вы можете убежать, но вам не спрятаться, — отметила Ноем.

6 января Медведев угрожал Госдепу США "не играть с Россией", а сегодня 2 российских танкера захвачены прямо перед военными кораблями РФ.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
20 танкеров с нефтью РФ "застряли" в море — какая причина
танкер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США остановили штурм танкера "теневого флота" после появления на нем триколора РФ
Береговую охрану США "напугал" российский флаг
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США захватили нефтяной танкер-беглец Marinera — ходил под российским флагом
танкер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?