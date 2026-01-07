Военные США захватили еще один танкер РФ вблизи Венесуэлы — видео

Помимо танкера Marinera под флагом РФ у берегов Венесуэлы 7 января американские военные задержали второй российский танкер - Sophia. Об этом сообщило Южное командование США.

США захватили второй подсанкционный танкер РФ в Карибском море

Задержанное судно M/T Sophia осуществляло операции в международных водах и проводило незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения.

По заявлению командования, операцию провели на рассвете Министерство обороны США по координации с Министерством внутренней безопасности.

Судно, не имеющее государственного флага, осуществляло незаконную деятельность и было задержано без инцидентов. Береговая охрана США сопровождает Sophia в Соединенные Штаты для дальнейших юридических процедур.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что танкеры Bella-1 и Sophia либо направлялись в Венесуэлу, либо раньше заходили в венесуэльские порты.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Мировые преступники должны знать: вы можете убежать, но вам не спрятаться, — отметила Ноем.

6 января Медведев угрожал Госдепу США "не играть с Россией", а сегодня 2 российских танкера захвачены прямо перед военными кораблями РФ.