20 танкеров с нефтью РФ "застряли" в море — какая причина

Санкции заставляют российскую нефть подольше оставаться в море, пока Москва и ее покупатели ищут новые схемы доставки.

Танкеры с российской нефтью "застряли" в море

Экспорт российской нефти достиг максимума за последние более двух с половиной лет. Однако все больше сырья не доходит до покупателей и накапливается на танкерах, стоящих у берегов Индии и Китая.

Остающиеся остающиеся в море объемы российской нефти выросли почти на 50% с конца августа. Несмотря на рекордные показатели экспорта, по меньшей мере, 20 танкеров, перевозящих российскую нефть, ждут разрешения причалить в китайских и индийских портах, а остальные потратили месяцы на доставку грузов. Поделиться

В общей сложности на танкерах накопилось более 185 млн баррелей российской нефти. По оценкам Bloomberg, за последние четыре недели до 21 декабря Россия отгружала 3,87 млн баррелей в сутки. Такой рост объясняют возобновлением отгрузок из балтийского российского порта Приморск.

Частично дополнительные объемы для экспорта появились из-за сокращения переработки внутри страны. Работа нефтеперерабатывающих заводов остается ниже сезонной нормы из-за атак украинских дронов. Один из таких ударов повредил завод в Ярославле, считающийся одним из крупнейших производителей топлива в РФ.

Усугубило трудности для Москвы и падение цен. Стоимость российской нефти падает быстрее, чем на мировых рынках. Из-за необходимости предоставлять значительные скидки сорт Urals подешевел примерно на 25 долларов за баррель или около 40% от пика в середине июля, а сами цены опустились до 34 долларов за баррель.

Накопление российской нефти в море совпадает с усилением действий США против танкеров, перевозящих санкционное сырье из Венесуэлы. Эти действия могут вызвать беспокойство среди перевозчиков и покупателей российской нефти, которые опасаются, что их грузы могут стать мишенью. Поделиться

Хотя формально поставки российской сырой нефти в Китай и Индию сокращаются, это компенсируется ростом объемов нефти на судах без указанного конечного пункта назначения. Пока такой "безадресной" нефти в море больше, чем совокупно на танкерах, направляющихся в Китай, Индию или Турцию.