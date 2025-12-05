У ЦПД назвали количество танкеров российского "теневого флота"
Категория
Экономика
Дата публикации

У ЦПД назвали количество танкеров российского "теневого флота"

ЦПД
танкер
Read in English
Читати українською

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, чтобы обходить западные санкции и продолжать продавать нефть.

Главные тезисы

  • С начала вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, часть из них ходит под чужими флагами или вообще без флагов.
  • Теневой флот представляет угрозу для безопасности и экологии, что приводит к серии экологических катастроф с разливами нефти и загрязнением морей.
  • Около 69% экспорта нефти России перевозится теневым флотом, принося ежедневный доход около 200 млн долл.

Россия имеет "теневой флот" из более чем 1240 танкеров

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ему возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

Теневый флот РФ

Как отмечается, значительная часть судов ходит под флагами других стран или вообще без флагов, часто без страхования и технического надзора.

Топ-маршрутов теневого флота РФ

Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей.

Экологические катастрофы с участием теневого флота РФ

В ЦПИ сообщили, что по состоянию на сентябрь 2025 года РФ ежедневно зарабатывала около 200 млн дол. на экспорте нефти, 69% этого объема перевозил теневой флот.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Теневой флот РФ и Ирана провоцирует угрозу экологической катастрофы вблизи Малайзии
Танкер теневого флота РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Теневой флот РФ страдает от загадочной "болезни"
Взрывы на российских танкерах не утихают
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Сенате США предложили усилить давление на "теневой флот" РФ
Сенат США продолжает работать над санкциями против РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?