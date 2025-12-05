У ЦПД назвали количество танкеров российского "теневого флота"

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, чтобы обходить западные санкции и продолжать продавать нефть.
Главные тезисы
- С начала вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, часть из них ходит под чужими флагами или вообще без флагов.
- Теневой флот представляет угрозу для безопасности и экологии, что приводит к серии экологических катастроф с разливами нефти и загрязнением морей.
- Около 69% экспорта нефти России перевозится теневым флотом, принося ежедневный доход около 200 млн долл.
Россия имеет "теневой флот" из более чем 1240 танкеров
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ему возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.
Как отмечается, значительная часть судов ходит под флагами других стран или вообще без флагов, часто без страхования и технического надзора.
Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей.
В ЦПИ сообщили, что по состоянию на сентябрь 2025 года РФ ежедневно зарабатывала около 200 млн дол. на экспорте нефти, 69% этого объема перевозил теневой флот.
