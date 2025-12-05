У ЦПД назвали количество танкеров российского "теневого флота"

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, чтобы обходить западные санкции и продолжать продавать нефть.

Россия имеет "теневой флот" из более чем 1240 танкеров

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ему возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

Теневый флот РФ

Как отмечается, значительная часть судов ходит под флагами других стран или вообще без флагов, часто без страхования и технического надзора.

Топ-маршрутов теневого флота РФ

Эти плавучие угрозы уже привели к серии экологических катастроф с разливами нефти, пожарами и загрязнением морей.

Экологические катастрофы с участием теневого флота РФ

В ЦПИ сообщили, что по состоянию на сентябрь 2025 года РФ ежедневно зарабатывала около 200 млн дол. на экспорте нефти, 69% этого объема перевозил теневой флот.