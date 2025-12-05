У ЦПД назвали кількість танкерів російського "тіньового флоту"

Від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, аби обходити західні санкції й продовжувати продавати нафту.
Головні тези:
- Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів для обходу західних санкцій та продажу нафти під час вторгнення.
- Частина суден російського тіньового флоту ходить під іноземними прапорами або взагалі без прапорів, що створює загрозу безпеці та екології.
Росія має “тіньовий флот” із понад 1240 танкерів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.
Як зазначається, значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без прапорів, часто без страхування та технічного нагляду.
Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф — з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів.
У ЦПД повідомили, що станом на вересень 2025 року РФ щодня заробляла приблизно 200 млн дол. на експорті нафти, 69% цього обсягу перевозив тіньовий флот.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-