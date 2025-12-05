У ЦПД назвали кількість танкерів російського "тіньового флоту"
У ЦПД назвали кількість танкерів російського "тіньового флоту"

танкер
Від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, аби обходити західні санкції й продовжувати продавати нафту.

Головні тези:

  • Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів для обходу західних санкцій та продажу нафти під час вторгнення.
  • Частина суден російського тіньового флоту ходить під іноземними прапорами або взагалі без прапорів, що створює загрозу безпеці та екології.

Росія має “тіньовий флот” із понад 1240 танкерів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

Тіньовий флот РФ

Як зазначається, значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без прапорів, часто без страхування та технічного нагляду.

Топ-маршрутів тіньового флоту РФ

Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф — з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів.

Екологічні катастрофи за участю тіньового флоту РФ

У ЦПД повідомили, що станом на вересень 2025 року РФ щодня заробляла приблизно 200 млн дол. на експорті нафти, 69% цього обсягу перевозив тіньовий флот.

