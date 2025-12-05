У ЦПД назвали кількість танкерів російського "тіньового флоту"

Від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, аби обходити західні санкції й продовжувати продавати нафту.

Росія має “тіньовий флот” із понад 1240 танкерів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

Тіньовий флот РФ

Як зазначається, значна частина суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без прапорів, часто без страхування та технічного нагляду.

Топ-маршрутів тіньового флоту РФ

Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф — з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів.

Екологічні катастрофи за участю тіньового флоту РФ

У ЦПД повідомили, що станом на вересень 2025 року РФ щодня заробляла приблизно 200 млн дол. на експорті нафти, 69% цього обсягу перевозив тіньовий флот.